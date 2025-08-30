Un Sueldazo de la ONCE vendido en un estanco deja 240.000 euros a dos valencianos en la capital y en un municipio popular por su turismo

El sorteo de la ONCE vuelve a dejar un suculento pellizco en la terreta

Los sorteos de la ONCE continúan demostrando cada semana que son un sinónimo de éxito al entregar decenas de premios a lo largo y ancho de la geografía nacional a miles de afortunados. El último ejemplo llega de la mano del Cupón Diario que precisamente en los últimos días dejó un bote millonario repartido por territorio español.

Otro de los sospechosos habituales de regar de fortuna el país es el Sueldazo de la ONCE que en los sorteos del pasado fin de semana, tanto del sábado 23 como del domingo 24 de agosto, dejó dos sueldos de 2.000 euros al mes durante 10 años.

Juan Carlos Fernández Merino es el vendedor de la ONCE que ha dado en Benidorm un Sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años a uno de sus clientes habituales de su punto de venta, en el Paseo de la Carretera (Estanco). Juan Carlos es vendedor de la ONCE desde diciembre de 2018.

En Valencia, el vendedor de la ONCE Luis Barrul Bautista ha dejado otro Sueldazo, también de 2.000 euros al mes durante 10 años, en el sorteo del sábado, 23 de agosto.

Números premiados Sueldazo del sábado y domingo 23 y 24 de agosto

Este es el número ganador en el Sueldazo del sábado 23:

53563

Reintegro: 3

Serie: 030

Premios adicionales:

Número: 02507, serie 035.

Número: 06175, serie 026.

Número: 28945, serie 013.

Número: 43122, serie 030.

Este es el número ganador en el Sueldazo del domingo 24:

Número: 81473, serie: 054.

Reintegro a la última cifra: 3.

Premios adicionales

Número: 08141. Serie: 015

Número: 35679. Serie: 044

Número: 82789. Serie: 017

Número: 86475. Serie: 009

El Sueldazo del Fin de Semana de la ONCE ofrece, todos los sábados y domingos, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón. Y premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos, a otros cuatro cupones.

