El Cupón Diario de la ONCE deja 1.690.000 euros en un municipio popular por sus carnavales y otras seis localidades

El Cupón Diario de la ONCE ha vuelto a demostrar que es un valor seguro al repartir decenas de premios por la geografía nacional en lo que va de semana. Buena prueba de ello es que los sorteos de la ONCE han demostrado que no se cansan de repartir fortuna y algunos como el Cuponazo o el Sueldazo dejan importantes botes.

Otro de los culpables habituales de dar y regalar miles de euros es el Cupón Diario que en el sorteo del martes, 26 de agosto, ha repartido 1.690.000 euros entre localidades de hasta seis comunidades autónomas, en 35 cupones, uno de ellos agraciado con los 500.000 euros del premio mayor, y 34 cupones más premiados con 35.000 euros cada uno.

El municipio más afortunado ha sido Granada con 815.000 euros, en 10 cupones premiados, uno de ellos con los 500.000 euros del premio mayor, y nueve cupones más agraciados con 35.000 euros cada uno. José Miguel Castillo Victoria es el vendedor de la ONCE que ha llevado la suerte a Granada desde su punto de venta situado en la Plaza Los Campos.

Además, una localidad popular por sus playas y sus carnavales como Cádiz ha sido agraciada con 35.000 euros, al igual que Cordoba. Por su parte, en Santiago de Compostela la vendedora de la ONCE Erundina Boullón Pena ha repartido 350.000 euros, en 10 cupones premiados que ha comercializado desde su quiosco, situado en la Plaza de Vigo, número 1.

La localidad extremeña de Don Benito ha recibido 210.000 euros de este sorteo, en seis cupones premiados que ha vendido Mª del Carmen Pérez Redondo, vendedora de la ONCE desde el 2015, desde su punto de venta situado junto al edificio de Correos de la localidad.

En Canarias, el cupón ha repartido 175.000 euros, en cinco cupones premiados con 35.000 euros cada uno. Otra de las localidades agraciadas ha sido Madrid, de manos de la vendedora Irene Coromoto Díaz Morales, con punto de venta en la Avenida de los Poblados, número 58, que ha dejado 35.000 euros; misma cantidad que en Lleida.

Estos son los números premiados del sorteo de este martes 26 de agosto:

07593

Reintegros: 0 y 3

Serie: 029

Cabe recordar que el Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Además, 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (6 euros) y reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado.

