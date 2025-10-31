Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Sorteo 11 del 11 de la ONCE: estas son las terminaciones que más tocan

Un único acertante puede ganar 11 millones de euros

Valencia

Viernes, 31 de octubre 2025, 18:39

Llega el Sorteo 11 del 11 de la ONCE, con la posibilidad de ganar 11 millones de euros con un sólo cupón. En este sorteo se puede ganar hasta un primer premio de 11.000.000 de euros a las cinco cifras y serie. Además, puede optar a 11 premios de 1.000.000 euros si acierta las cinco cifras más la serie de uno de los números adicionales, a 119 premios de 50.000 euros si acierta las cinco cifras del premio principal y a 1.309 premios de 2.000 euros si acierta las cinco cifras de los números adicionales. Además, puede optar a más de 1.000.000 de premios adicionales entre aproximaciones, terminaciones y reintegros.

Uno de los datos más buscados y utilizados por los aficionados a las loterías es conocer cuál es la terminación que más veces ha sido agraciada con el primer premio.

¿Cuál es la terminación que más toca?

La terminación que más se ha repetido a lo largo de todos los sorteos del 11/11 de la ONCE ha sido el 0, que ha salido en tres ocasiones, concretamente en los números ganadores de los años 2014, 2016 y 2017. A este número, le sigue el 6 como segundo más repetido, saliendo como número final de la combinación ganadora de los años 2011 y 2015.

Cómo curiosidad, cabe señalar que el número premiado más alto fue el 77.366 y la serie 009. En el extremo opuesto, el número más bajo premiado en el sorteo 11 de la 11 fue el 02.583 y la serie 29.

La provincia de Granada ha sido hasta ahora la más agraciada en este sorteo, donde las combinaciones ganadoras han caído dos veces, una en el año 2016 y otra, en la edición del 2021.

El Sorteo 11/11 de la ONCE se celebrará el día 11 de noviembre de 2025 a las 21:25 horas. El precio del cuón es de 6 euros.

