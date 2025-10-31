El Sorteo 11 del 11 de la ONCE reparte doce premios millonarios: precio del cupón y retención de Hacienda

El próximo martes 11 de noviembre se celebra uno de los sorteos más importantes del año

Andoni Torres Valencia Viernes, 31 de octubre 2025, 18:18 | Actualizado 18:51h. Comenta Compartir

La ONCE celebra el próximo martes 11 de noviembre, a las 21.25 horas, el Sorteo 11 del 11 de la ONCE 2025, uno de los más esperados del año por sus cuantiosos premios. El precio del cupón es de seis euros y se puede adquirir hasta el mismo día del sorteo.

El Sorteo 11 del 11 de la ONCE es uno de los más esperados gracias a sus premios en métálico. El primero es, nada menos, que de 11.000.000 euros (once millones). Además, hay otros 11 premios de 1.000.000 (un millón) de euros y miles de premios adicionales más.

Premios del cupón del Sorteo 11/11 de la ONCE

Además del premio máximo de 11.000.000 euros, puede optar a 11 premios de 1.000.000 de euros si acierta las cinco cifras más la serie de uno de los números adicionales, a 119 premios de 50.000 euros si acierta las cinco cifras del premio principal y a 1.309 premios de 2.000 euros si acierta las cinco cifras de los números adicionales. Además, puede optar a más de 1.000.000 de premios adicionales entre aproximaciones, terminaciones y reintegros.

¿Cuánto se queda Hacienda?

Hay que tener en cuenta que estos premios están sometidos a retención por parte de Hacienda. Desde el 1 de enero de 2020, el mínimo exento de los premios de loterías es de 40.000 euros. Es decir, que para el Sorteo 11/11 de la ONCE, todos los premios inferiores a 40.000 euros estarán exentos de impuestos. Para los premios de 40.000 euros o más, a la cantidad que sobrepase los 40.000 euros, se le aplicará una retención del 20%.

De esta forma, en el caso del primer premio, el montante neto -lo que se lleva el ganador- será de 8.768.000 euros. Hacienda se queda con 2.232.000 euros.

En el caso de los premios de un millón, los ganadores se llevan 768.000 euros y Hacienda se queda con 232.000.

¿Dónde se cobran los premios?

Si ha jugado por Internet en la página web de JuegosONCE y su cupón resulta premiado, la ONCE le ingresará el importe automáticamente en su cuenta virtual de JuegosONCE. Desde allí podrá transferir su premio a una cuenta bancaria de la que sea titular sin ningún coste adicional.

Si ha comprado su cupón a través de los vendedores oficiales de la ONCE o de cualquier punto de venta autorizado por la ONCE, podrá cobrar su premio, en función del importe y disponibilidad, bien a través del propio vendedor o del punto de venta autorizado, o a través de los Centros ONCE y las entidades bancarias autorizadas.

Temas

Hacienda

Premios

Once