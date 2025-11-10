Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cupón 111 del 11 de la ONCE. L.P

Sorteo del 11 del 11 de la ONCE: premios 2025

El sorteo permite ganar hasta 11.000.000 de euros para un único cupón y 11 premios más de 1.000.000 euros

Sara Bonillo

Sara Bonillo

Valencia

Lunes, 10 de noviembre 2025, 12:11

Comenta

Este martes por la noche se celebra el Sorteo 11 del 11 de la ONCE 2025, el cupón más especial que, como cada año, se celebra el 11 de noviembre y que permite ganar hasta 11.000.000 de euros para un único cupón y 11 premios más de 1.000.000 euros.

El sorteo arranca a las a las 21:25 horas, se puede seguir en directo o en diferido en la página de retransmisión de sorteos de la ONCE y conocer todos los resultados en www.lasprovincias una vez haya finalizado la extracción.

¿Qué premios reparte este sorteo?

Un total de 12 premios millonarios, es decir, 21 millones de euros repartidos como sigue: Una persona premiada con 11 millones de euros y 11 premiados más, con 1 millón cada uno.

- 1 premio de 11.000.000 € a las cinco cifras y serie.

- 119 premios de 50.000 € a las cinco cifras.

Premios de los números adicionales del sorteo del 11 del 11 de la ONCE

A los premios anteriores, hay que añadir 119 premios de 50.000 euros a las cinco cifras del número principal premiado; 1.309 cupones premiados con 2.000 euros a las cinco cifras de los números adicionales de un millón; y más de 1.000.000 de euros en premios entre aproximaciones, terminaciones y reintegros, es decir, más millones que setas.

- 1.080 premios de 1.200 € a las cuatro últimas cifras.

- 10.800 premios de 120 € a las tres últimas cifras.

- 108.000 premios de 12 € a las dos últimas cifras.

- 1.080.000 premios de 6 € a la última cifra. (Reintegro a la cifra señalada con R).

Premios de los números adicionales

- 11 premios de 1.000.000 € a las cinco cifras y serie de la segunda a la duodécima extracciones completas.

- 1.309 premios de 2.000 € a las cinco cifras de la segunda a la duodécima extracciones completas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Pepe Rodríguez destapa las personas que tienen prohibida la entrada a su restaurante: «Son unos necios, tontolabas»
  2. 2

    Gan Pampols: «Si mañana hay otra dana estamos peor preparados de lo que estábamos»
  3. 3

    Dos llamadas y tres mensajes de Gan a Morant para formar su equipo: «No me respondió»
  4. 4 Un millar de personas se concentran en Valencia para exigir que se juzgue a Mazón por la gestión de la dana
  5. 5 Ayuso recibe el alta tras sufrir una bajada de tensión y tener que abandonar un acto en ambulancia
  6. 6 La gripe aviar obliga a confinar las gallinas de corral en 138 municipios valencianos
  7. 7

    Gan Pampols: «El nivel en Les Corts es deleznable, me asombra que la ciudadanía lo tolere»
  8. 8

    La alta sociedad valenciana se da cita en el debut de Victoria Aznar
  9. 9

    «Las obras en la avenida Giorgeta nos han destrozado el negocio»
  10. 10

    «Ni olvido ni perdón» a las puertas de Mestalla

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Sorteo del 11 del 11 de la ONCE: premios 2025

Sorteo del 11 del 11 de la ONCE: premios 2025