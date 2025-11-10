Sorteo del 11 del 11 de la ONCE: premios 2025 El sorteo permite ganar hasta 11.000.000 de euros para un único cupón y 11 premios más de 1.000.000 euros

Este martes por la noche se celebra el Sorteo 11 del 11 de la ONCE 2025, el cupón más especial que, como cada año, se celebra el 11 de noviembre y que permite ganar hasta 11.000.000 de euros para un único cupón y 11 premios más de 1.000.000 euros.

El sorteo arranca a las a las 21:25 horas, se puede seguir en directo o en diferido en la página de retransmisión de sorteos de la ONCE y conocer todos los resultados en www.lasprovincias una vez haya finalizado la extracción.

¿Qué premios reparte este sorteo?

Un total de 12 premios millonarios, es decir, 21 millones de euros repartidos como sigue: Una persona premiada con 11 millones de euros y 11 premiados más, con 1 millón cada uno.

- 1 premio de 11.000.000 € a las cinco cifras y serie.

- 119 premios de 50.000 € a las cinco cifras.

Premios de los números adicionales del sorteo del 11 del 11 de la ONCE

A los premios anteriores, hay que añadir 119 premios de 50.000 euros a las cinco cifras del número principal premiado; 1.309 cupones premiados con 2.000 euros a las cinco cifras de los números adicionales de un millón; y más de 1.000.000 de euros en premios entre aproximaciones, terminaciones y reintegros, es decir, más millones que setas.

- 1.080 premios de 1.200 € a las cuatro últimas cifras.

- 10.800 premios de 120 € a las tres últimas cifras.

- 108.000 premios de 12 € a las dos últimas cifras.

- 1.080.000 premios de 6 € a la última cifra. (Reintegro a la cifra señalada con R).

Premios de los números adicionales

- 11 premios de 1.000.000 € a las cinco cifras y serie de la segunda a la duodécima extracciones completas.

- 1.309 premios de 2.000 € a las cinco cifras de la segunda a la duodécima extracciones completas.

