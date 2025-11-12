El sorteo del 11/11 de la ONCE deja el premio gordo, de 11 millones a un solo cupón, en un municipio de 135.000 habitantes: «No he pegado ojo en toda la noche» Otros cinco jugadores se han embolsado un millón de euros cada uno

Andoni Torres Valencia Miércoles, 12 de noviembre 2025, 21:34 | Actualizado 22:03h.

El Sorteo Extraordinario del 11/11 de la ONCE 2025 ha regado España de millones. Un acertante ha ganado el premio gordo, 11 millones de euros a un sólo cupón, y otros cinco jugadores se han embolsado un millón de euros cada uno.

Los 11 millones de euros del premio mayor del Sorteo Extraordinario del 11/11 de la ONCE se han ido a la localidad madrileña de Parla (135.000 habitantes) donde, además, se han repartido 48 cupones premiados con 50.000 euros cada uno. En total, 13.400.000 euros para el municipio madrileño.

La suerte ha llegado a Parla de manos de Julián Silvestre Rodríguez, que regenta un quiosco de prensa. «No puedo explicar con palabras lo que siento. No he pegado ojo en toda la noche y sigo en estado de emoción constante. Ya han venido por aquí algunos premiados con 50.000 euros, pero no tengo ni idea de quién ha podido llevarse los 11 millones. Es una pasada», explicaba este mismo martes.

Además, el sorteo del 11/11 de la ONCE ha repartido cinco premios más de un millón cada cupón en Pontevedra (dos premios), Ciudad Real (2 premios) y Ávila (1).

Resultados del Sorteo 11/11 de la ONCE

Resultados del Sorteo 11/11 de la ONCE del martes, 11 de noviembre de 2025:

1 premio de 11.000.000 € a las 5 cifras y serie: Número 16204 Serie 059.

Reintegro: 4

11 premios adicionales de 1.000.000 € a las 5 cifras y serie de la 2ª a la 11ª extracción (se han repartido cinco de ellos):

03667. Serie 109

21925. Serie 120

24760. Serie 120

43952. Serie 093

69020. Serie 056

74453. Serie 010

81237. Serie 020

84305. Serie 103

85184. Serie 050

89182. Serie 044

90998. Serie 047

Además, se ponían en juego 119 premios de 50.000 euros, 1.309 de 2.000 y otros 1.080 de 1.200 euros.

Recuerde que sólo los canales oficiales de la ONCE son válidos para la comprobación de premios)

¿Cuánto se queda Hacienda?

Hay que tener en cuenta que estos premios están sometidos a retención por parte de Hacienda. Desde el 1 de enero de 2020, el mínimo exento de los premios de loterías es de 40.000 euros. Es decir, que para el Sorteo 11/11 de la ONCE, todos los premios inferiores a 40.000 euros estarán exentos de impuestos. Para los premios de 40.000 euros o más, a la cantidad que sobrepase los 40.000 euros, se le aplicará una retención del 20%.

De esta forma, en el caso del primer premio, el montante neto -lo que se lleva el ganador- será de 8.768.000 euros. Hacienda se queda con 2.232.000 euros.

En el caso de los premios de un millón, los ganadores se llevan 768.000 euros y Hacienda se queda con 232.000.

¿Dónde se cobran los premios?

Si ha jugado por Internet en la página web de JuegosONCE y su cupón resulta premiado, la ONCE le ingresará el importe automáticamente en su cuenta virtual de JuegosONCE. Desde allí podrá transferir su premio a una cuenta bancaria de la que sea titular sin ningún coste adicional.

Si ha comprado su cupón a través de los vendedores oficiales de la ONCE o de cualquier punto de venta autorizado por la ONCE, podrá cobrar su premio, en función del importe y disponibilidad, bien a través del propio vendedor o del punto de venta autorizado, o a través de los Centros ONCE y las entidades bancarias autorizadas.