El Extra Día de la Madre de la ONCE deja 160.000 euros en un municipio donde nació uno de los pintores más famosos de la historia

Venta de cupones de la ONCE. Imagen de archivo.

D. Merino Miércoles, 7 de mayo 2025, 23:10 | Actualizado 23:20h. Comenta Compartir

La ONCE ha vuelto a demostrar una vez más que es sinónimo de éxito a lo largo y ancho de la geografía nacional gracias a los múltiples sorteos que celebra durante la semana. No obstante, a las ya habituales rifas del Cupón Diario, Sueldazo o Cuponazo se ha unido en el último fin de semana un sorteo extraordinario acorde a la festividad celebrada en la primera semana del mes como es el Cupón Extra del Día de la Madre de la ONCE.

Precisamente este sorteo extraordinario celebrado el pasado domingo, 4 de mayo, puso en juego un montante nada despreciable de 17 millones de euros para aquellos afortunados que tuvieran el número agraciado. Un premio que recuerda a otras fechas señaladas como la del 11 del 11 de la ONCE o el del Día del Padre, celebrado hace apenas dos meses y en el que un valenciano se llevó el premio íntegro.

Pero no solo eso, el Extra Día de la Madre también puso en juego 99 premios de 40.000 euros a todas las series de un número de 5 cifras y 900 premios de 1.500 euros. Así como 9.000 premios de 100 euros y 90.000 premios de 10 euros, y miles de premios más a terminaciones y reintegros.

Como suele ser habitual, la ONCE hace oficial al cabo de unos días las localidades agraciadas con los premios de los sorteos y, pese a que se desconoce si hay un ganador de los 17.000.000 euros, recientemente ha desvelado que un pequeño pellizco de la rifa especial del pasado domingo fue a parar a Sevilla, un munipio deonde nació uno de los pintores más famosos de la historia como es Diego Velázquez.

Concretamente, el Cupón Extra del Día de la Madre de la ONCE ha repartido 4 premios de 40.000 euros en la localidad andaluza, llevando alegría a muchas familias españolas. El número premiado ha sido el 82174, de la serie 022. Desde la ONCE han querido felicitar a todos los afortunados y agradecer a todos por su participación y apoyo a la causa social.