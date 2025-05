Un Sueldazo de la ONCE vendido cerca de un Mercadona deja 200.000 euros a un afortunado de la Comunitat

D. Merino Miércoles, 7 de mayo 2025, 20:40 Comenta Compartir

La ONCE ha vuelto a demostrar una semana más que es un valor seguro a la hora de repartir fortuna a lo largo y ancho del territorio nacional y buena muestra de ello la dan algunas rifas como el archiconocido Cupón Diario que ha dejado grandes premios en los últimos días. Otros 'culpables' habitual de dejar cantidades de dinero millonarios son el Cuponazo de los viernes y el Sueldazo del Fin de Semana.

Un combo que ha cumplido con su particular cita con la fortuna precisamente esta misma semana. Y es que el sorteo del Cuponazo de la ONCE del viernes, 2 de mayo, ha repartido 80.000 euros en Alicante, en 2 cupones premiados con 40.000 euros cada uno. La responsable de tal hito ha sido Rosa María Silva Cánovas, vendedora de la ONCE desde 2006, adscrita a la Sede de la ONCE, desde su punto de venta en la Avenida Generalitat, 53.

La fortuna no ha terminado aquí. El Sueldazo del Fin de Semana de la ONCE del sábado, 3 de mayo, ha repartido también en Alicante 200.000 euros, en 10 cupones premiados. El vendedor de la ONCE José Luis García Carricajo es quien llevó la suerte con estos 200.000 euros, repartidos entre sus clientes habituales desde su punto de venta en la Avenida Holanda 10, un lugar a apenas cinco minutos andando del Mercadona de la zona. José Luis es vendedor de la ONCE desde 2002 adscrito a la Sede de la ONCE en Alicante.

Números premiados en el Cuponazo del viernes 2 de mayo

El número premiado es el 96113. Por su parte, los reintegros van a parar al 9 y 3. Mientras que la serie es la 113.

Números premiados en el Sueldazo del sábado 3 de mayo



67293

Reintegro: 3

Serie: 051

Premios adicionales:

Número: 20206, serie 042.

Número: 76724, serie 034.

Número: 83704, serie 030.

Número: 93542, serie 005.

Cabe recordar que los cupones de la ONCE se comercializan por los más de 20.500 vendedores y vendedoras de la Organización. Además, se pueden adquirir desde www.juegosonce.es, y en establecimientos colaboradores autorizados.

