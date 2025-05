El Cuponazo de la ONCE deja 3.880.000 euros en un municipio donde nació un popular pintor y otras siete comunidades autónomas

D. Merino Domingo, 11 de mayo 2025, 12:09 Comenta Compartir

Los sorteos de la ONCE vuelven a demostrar una vez más que son sinónimo de éxito a la hora de repartir grandes cantidades de dinero por la geografía nacional. Buena muestra de ello la dan esta última semana algunas rifas archiconocidas como el Eurojackpot, con la entrega del bote de 120.000.000 euros o el Cupón Diario que dejó 1.500.000 euros entre varios agraciados.

Otro de los habituales 'culpables' de regar de millones el territorio nacional es el Cuponazo, que precisamente en el sorteo del pasado viernes 9 de mayo ha repartido 3.880.000 euros entre ocho comunidades autónomas, en 97 cupones premiados con 40.000 euros cada uno.

Un sorteo dedicado a los coches Seat que ha dejado la mayor parte del botín en Andalucía, con 34 cupones premiados. De forma que la localidad granadina de Almuñécar ha repartido 400.000 euros gracias a Patricia Rodríguez, vendedora de la ONCE desde el año pasado, que ha llevado la suerte a la Avenida Costa del Sol.

«¿Que qué se siente? Pues que no me lo creía, lo miré 20.000 veces y hasta que no me llamaron para confirmarlo no me lo creía», ha declarado. La vendedora ha afirmado que «es una satisfacción muy grande. Desde que empecé quiero llevar la alegría a mi pueblo, quería dar el Cuponazo y al final lo he conseguido. Me alegro muchísimo por mi gente, solo han sido 10 cupones, pero que dan mucha alegría también».

Dos localidades sevillanas han recibido también premios. En Carmona, Hermógenes Ramírez, vendedor de la ONCE desde febrero del año pasado, vendió los diez cupones agraciados en el centro histórico de la localidad. «Soy una persona que me gusta vender y me gusta transmitir y cuando entré en la ONCE no vine a ganar un sueldo, vengo a ayudar a la ONCE y a dar ilusión y de momento se me está cumpliendo», ha afirmado visiblemente orgulloso. «Nuestra misión es hacer feliz a todas las personas, tengan o no discapacidad. Estoy muy, muy, muy feliz», ha repetido.

En Osuna, Rafael Delgado, vendedor de la ONCE desde el año pasado, repartió otros 400.000 euros en la Avenida de la Constitución: «Estoy dándome abrazos con todos a los que le ha tocado. Imagínate como puedo estar, contentísimo, un abrazo tras otro es increíble y emocionante», afirma. En la provincia de Sevilla se ha vendido, además, un cupón premiado con 40.000 euros en el municipio de Herrera, gracias a Antonio Manuel Regadera.

En Moguer (Huelva) se han repartido 80.000 euros, en dos cupones premiados, de manos de Francisco Manuel Castro. Cabe recordar que en este municipio nació Rafael Romero Barros, un popular pintor e historiador de la época costumbrista y romántica. Además, en Chiclana de la Frontera (Cádiz) Tomás Ramírez ha dejado 40.000 euros.

La Comunidad de Madrid ha recibido 760.000 euros en 19 cupones premiados. En la localidad de Alcorcón, la vendedora de la ONCE Alicia Martínez Mendoza ha repartido 400.000 euros en 10 cupones premiados. Y a Pozuelo de Alarcón se han ido 360.000 euros, en nueve cupones, comercializados por Amalio García.

En Euskadi, el Cuponazo ha repartido en la localidad de Lekeitio 400.000 euros, gracias al vendedor Pedro Iglesias Giraldo. A Valencia han llegado otros 400.000 euros, repartidos por Tania Cledera.

Santa Cruz de Tenerife ha recibido 400.000 euros de manos del vendedor Cristo Salvador de la Cruz Leal. En la localidad barcelonesa de Gavá, el vendedor Mario Sánchez Posadas ha repartido otros 400.000 euros. Y en Legasa (Navarra), la gasolinera de Repsol, uno de los establecimientos colaboradores de la ONCE, ha repartido 120.000 euros. Finalmente, en Aller (Asturias), Carlos Alberto García Sevillano ha dejado un premio de 40.000 euros.

Números premiados del Cuponazo del viernes 9 de mayo

En el sorteo del Cuponazo del viernes, 9 de mayo, ha vuelto a dejar un reguero de premios por la geografía nacional. El número premiado es el 65910. Por su parte, los reintegros van a parar al 6 y 0. Mientras que la serie es la 010.

El Cuponazo de la ONCE ofrece todos los viernes, por tres euros, un premio a las cinco cifras y serie de 6 millones de euros y 134 premios de 40.000 euros a las 5 cifras del número premiado. Con el nuevo modelo de «por los lados puedes ser ganador» reparte también premios de entre 500 euros y el reintegro de tres euros.