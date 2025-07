El Cupón Diario de la ONCE deja un premio de 500.000 euros este jueves a un único afortunado

Sorteo ONCE ·

Venta de cupones en un quiosco de la ONCE. Imagen de archivo.

La ONCE ha vuelto a demostrar un día más que jugar a sus sorteos es sinónimo de éxito. Buena muestra de ello la dan algunas rifas archiconocidas como el Cuponazo o el Sueldazo que recientemente dejaron sendos ganadores de un suculento montante económico. Otro de los habituales es el Cupón Diario que este jueves, 24 de julio, ha vuelto a poner en juego un premio de 500.000 euros para un único afortunado que consiga el pleno.

Además del medio millón de euros, también se puede optar a 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado, entre otros. Los sorteos se celebran de lunes a jueves y en ellos se extraen cinco bolas comprendidas entre el 0 y el 9 correspondientes a las decenas de millar, unidades de millar, centenas, decenas y unidades, que conforman el número premiado. Y una bola del 1 al 50 para la serie.

Cabe recordar que a lo largo de la semana se celebran otras rifas muy conocidas como son el Super 11, el Triplex, el Sueldazo o el Eurojackpot, con el que los acertantes pueden embolsarse premios que alcanzan en muchas ocasiones cantidades millonarias.

Estos son los números premiados en el Cupón Diario de este jueves 24 de julio:

38069

Reintegros: 3 y 9

Serie: 037

Tabla de premios

1 premio de 500.000 € a las 5 cifras y serie.

49 premios de 35.000 € a las 5 cifras.

450 premios de 250 € a las 4 primeras cifras.

450 premios de 250 € a las 4 últimas cifras.

4.500 premios de 25 € a las 3 primeras cifras.

4.500 premios de 25 € a las 3 últimas cifras.

45.000 premios de 6 € a las 2 primeras cifras.

44.550 premios de 6 € a las 2 últimas cifras.

445.500 premios de 2 € a la primera cifra.

405.000 premios de 2 € a la última cifra.

En un mismo cupón no son acumulables dos o más premios.

La historia del Cupón Diario se remonta a la década de 1930, cuando la ONCE comenzó a vender lotería para financiar sus actividades. El primer sorteo se celebró en 1938 y consistía en una rifa de billetes de 10 pesetas.

En 1984, la ONCE lanzó el Cupón Diario tal y como lo conocemos hoy en día, consistente en la venta de cupones con un número de cinco cifras y la repartición de premios en función del número agraciado. Este juego de lotería se ha convertido en uno de los más populares en España.

(Recuerde que sólo los canales oficiales de la ONCE son válidos para la comprobación de premios)

Así ha cambiado la vida de los premiados

Un Sueldazo de la ONCE vendido junto a una panadería le deja 200.000 euros

El Sueldazo de la ONCE dejó importantes premios en diferentes localidades y, como no podía ser de otra manera, una de ellas fue la terreta con un premio de 200.000 euros. El responsable de repartir fortuna fue José Luis Riera Romero, vendedor de la ONCE con punto de venta en la Plaza Madrid junto al Mercado y frente a Panadería Delicias, que entregó un boleto acertante con el que el ganador podrá disfrutar de una vida mucho más placentera.

Ampliar Vendedor de la ONCE, responsable de entregar el premio. ONCE

Un Rasca X10 de la ONCE vendido frente a un Mercadona deja 150.000 euros a un valenciano

El Rasca X10 dejó un pellizco económico de 150.000 euros en la Comunitat Valenciana a un único afortunado después de que rascara la papeleta y se encontrara con un pleno de aciertos.

El afortunado vendedor de la ONCE José Carlos Piñol Mena es quien ha llevado la suerte a Alicante con esos 150.000 euros de un boleto del Rasca X10 que ha vendido desde su punto de venta habitual situado en la calle Deportista Kiko Sánchez, 15, que precisamente está frente al Mercadona Condomina.

Un Rasca Megamillonario vendido junto a un popular hospital deja un premio de 10.000 euros

Los Rascas son un recurso habitual más allá de los clásicos sorteos de la ONCE. Precisamente uno de ellos, el Megamillonario, entregó un premio de 10.000 euros en Madrid. El afortunado vendedor que cambió la vida de un agraciado fue Susana García Rostra, quien comercializó el boleto ganador desde uno de sus puntos de venta, situados en la calle Godella, número 63 y en la Plaza Los Ojos de la Mezquita, s/n-, también en la zona de Villaverde y a apenas cinco minutos andando del popular hospital del 12 de octubre en la capital madrileña.

Un Sueldazo de la ONCE vendido junto a una «panadería de barrio» trae fortuna en un pequeño municipio

En Barbate, la vendedora de la ONCE María Angeles Pérez, es quien ha dado un Sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años, frente a la panadería de «su» barrio, el mismo sitio donde lleva «tres años ya, pico y pala». Pérez, vendedora desde 2018, ya sabe lo que se siente cuando se da un premio de los grandes en la ONCE. De hecho, reconoce estar «abonada» al Sueldazo, ya que ha repartido la misma suerte en dos ocasiones más, «todas donde hace falta» asegura.

Ampliar María Ángeles Pérez, vendedora de la ONCE. ONCE

«Los premios son cada uno de su padre y de su madre. Pero cada uno es una alegría inmensa, y yo sigo todos los días al pie del cañón para seguir repartiendo más», explica la vendedora. «Para mí es una satisfacción enorme. El premio es suerte, pero también es recompensa a la ilusión de todos los días. Yo sólo puedo pensar en lo feliz que hago a los premiados», concluye.

Gana más de 5 millones de euros y se entera en el bar Rufino se convirtió en el vecino más famoso de Valuengo, un pequeño pueblo de Jerez tras ganar el Gordo de la Primitiva. Se hizo con 5 millones cuatrocientos mil euros. Lo más curioso es cómo se enteró de que era millonario: en el bar y por casualidad. Rufino se tomaba un café en el bar de siempre. Entre los clientes, surgió la conversación que a alguien de la localidad le había tocado el premio del Gordo de la Primitiva. El camarero del local se ofreció a comprobar el boleto de Rufino: «El del Gordo eres tú». Y a partir de ahí, incredulidad general. Nadie en el bar se lo creía, ni el propio ganador. Rufino tuvo un accidente en la empresa en la que trabajaba que le costó tres dedos de una mano y la incapacidad laboral.