El Cupón Diario de la ONCE deja 1,9 millones de euros en un municipio considerado la cuna del toro bravo

Ganar mucho dinero de la noche a la mañana es posible si juegas a alguno de los sorteos de la ONCE. Son conocidos por entregar grandes premios en todo el territorio nacional y buena muestra de ello la dan el Sueldazo, el Cuponazo, los Rascas o el Eurojackpot, que recientemente entregó un gran premio de más de 17 millones de euros.

Otro de los habituales 'culpables' de repartir fortuna por el territorio nacional es el Cupón Diario de la ONCE que precisamente el pasado jueves, 12 de junio, dejó cerca de 1,9 millones de euros en premios a 40 vecinos de Utreta, una localidad sevillana de 52.000 habitantes. Es conocida por ser la localidad donde se originó la cría del toro de lidia y las primeras ganaderías de tauromaquia. De ahí que se conozca a Utrera como la cuna del toro bravo.

En el sorteo un vecino consiguió los 500.000 euros del premio mayor y otros 39 agraciados se llevaron 35.000 euros cada uno. En total José Antonio Martín, que es vendedor de la ONCE solo desde el pasado mes de febrero, ha repartido 1.865.000 euros entre vecinos «de muchas partes de Utrera» y algunos de sus supermercados principales, ya que cubre una ruta de forma ambulante por todo el municipio.

«Tengo la boca seca -acertaba a decir-. Siento mucha alegría por todo el mundo que le haya tocado. Para eso estamos los vendedores de la ONCE, para soltar la alegría, pero tan pronto no lo pensaba», reconoce. «Mi mujer sí, mi mujer desde que entré en la ONCE me dice que voy a dar el premio pronto. Y se ha salido con la suya. El otro día di un Rasca con 750 euros y casi me desmayo, llevo buena rachita», comenta acelerado por los nervios y la emoción.

En apenas cuatro meses ha aprendido que la clave para ser un buen vendedor de la ONCE reside en el respeto a los clientes «y tener siempre una sonrisa con ellos». Martín piensa que cerca de dos millones de euros es mucho dinero «para mucha gente» en Utrera. Y añade un comentario final cargado de bondad: «Ojalá a quien se lo haya dado que le haga falta de corazón».

