El Cupón Diario de la ONCE deja 1.365.000 euros en un popular hospital de Madrid, una comarca donde nació un histórico pintor y otras tres localidades

D. Merino Viernes, 10 de octubre 2025, 21:10 Comenta Compartir

Los sorteos de la ONCE vuelven a dejar un reguero de premios por la geografía nacional. Y lo hacen con uno de los más populares como es el Cupón Diario de la ONCE, que precisamente en una fecha tan señalada para la Comunitat Valenciana como es el 9 de octubre, dejó hasta 1.365.000 euros entre localidades de Andalucía, Madrid y Cataluña, en 39 cupones premiados con 35.000 euros cada uno.

En este sentido, Andalucía ha recibido un total de 840.000 euros en este sorteo. De ellos, 350.000 han ido a parar a Málaga, a través de 10 cupones premiados con 35.000 euros cada uno desde su punto de venta en la Avenida Pacífico. Cabe recordar que esta localidad es famosa por ser lugar donde nació uno de los pintores históricos como es Pablo Picasso, autor de obras como el Guernica.

Josefa Berlanga, vendedora de la ONCE desde 2019, ha dado la suerte en su ruta habitual por el paseo marítimo malagueño: «Estoy temblando, es un sentimiento divino pero a la vez fortísimo. Da gusto arreglar alguna vida con esta ilusión que damos todos los días». Es la primera vez que Josefa da un premio mayor, y no puede esperar a compartir su alegría con sus vecinos «hoy creo que voy a empezar mi jornada antes para poder decírselo a los vecinos» bromea. «Es un orgullo para mí, es como si el premio me hubiese tocado» dice entre felicitaciones de sus clientes.

En la calle Escritor de Andújar se han repartido otros 350.000 euros, de manos de Pedro Jiménez, que es vendedor de la ONCE desde 2012. «No me lo creo, han venido clientes a abrazarme y me he echado a temblar», confiesa emocionado el vendedor. Dice además que «tenía una corazonada y por eso ayer por la noche lo miré y al darme cuenta de lo que había pasado empecé a llamar a clientes». Pedro nos atiende entre felicitaciones, y bromea con que ahora «le tocará trabajar el doble un par de días». «Haber dado este premio, esta alegría, a los que siempre están aquí es una cosa que solo podemos entender nosotros» concluye.

La localidad sevillana de Dos Hermanas ha sido agraciada con 140.000 euros, en cuatro cupones premiados, vendidos por Francisco Javier López, vendedor de la ONCE desde el año pasado, en Los Montecillos, uno de los barrios más humildes de Dos Hermanas.

Madrid ha recibido 350.000 euros, que se han repartido en el Hospital Universitario La Luz, punto de venta de Jorge Rodríguez García, que comercializó los cupones premiados en la puerta principal de este centro hospitalario. Otro pellizco ha ido a parar a Cataluña, concretamente de 175.000 euros en premios, en cinco cupones premiados.

Estos son los números premiados en el Cupón Diario de este jueves 9 de octubre:

59041

Reintegros: 5 y 1

Serie: 010

El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Además, 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (6 euros) y reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado.

Temas

Once