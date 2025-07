Comprobar el Cupón Diario de la ONCE de este miércoles: 500.000 euros de premio a un único acertante

Sorteo ONCE ·

Kiosco de la ONCE, en una imagen de archivo.

TV Miércoles, 9 de julio 2025, 21:37 Comenta Compartir

La ONCE ofece varios de los sorteos favoritos por los españoles, que con tan solo una pequeña combinación de números pueden llevarse a sus bolsillos un dinero extra, para reformar la casa, comprarse un coche, viajar o cualquiera de los sueños que tengan en mente.

Buena muestra de ello la dan algunas rifas archiconocidas como el Cuponazo o el Sueldazo, que dejan suculentos premios cada semana. Otro de los habituales es el Cupón Diario, que este miércoles 9 de julio ha puesto en juego un premio de 500.000 euros para el afortunado que consiga el pleno de aciertos.

Además del mencionado medio millón de euros, los jugadores también pueden optar a 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado, entre otros. Los sorteos se celebran de lunes a jueves y en ellos se extraen cinco bolas comprendidas entre el 0 y el 9 correspondientes a las decenas de millar, unidades de millar, centenas, decenas y unidades, que conforman el número premiado. Y una bola del 1 al 50 para la serie.

Cabe recordar que a lo largo de la semana se celebran otras rifas muy conocidas como son el Super 11, el Triplex, el Sueldazo o el Eurojackpot, con el que los acertantes pueden embolsarse premios que alcanzan en muchas ocasiones cantidades millonarias.

Estos son los números premiados en el Cupón Diario de este miércoles 9 de julio:

89651

Reintegros: 8 y 1

Serie: 021

Tabla de premios

1 premio de 500.000 € a las 5 cifras y serie.

49 premios de 35.000 € a las 5 cifras.

450 premios de 250 € a las 4 primeras cifras.

450 premios de 250 € a las 4 últimas cifras.

4.500 premios de 25 € a las 3 primeras cifras.

4.500 premios de 25 € a las 3 últimas cifras.

45.000 premios de 6 € a las 2 primeras cifras.

44.550 premios de 6 € a las 2 últimas cifras.

445.500 premios de 2 € a la primera cifra.

405.000 premios de 2 € a la última cifra.

En un mismo cupón no son acumulables dos o más premios.

La historia del Cupón Diario se remonta a la década de 1930, cuando la ONCE comenzó a vender lotería para financiar sus actividades. El primer sorteo se celebró en 1938 y consistía en una rifa de billetes de 10 pesetas.

En 1984, la ONCE lanzó el Cupón Diario tal y como lo conocemos hoy en día, consistente en la venta de cupones con un número de cinco cifras y la repartición de premios en función del número agraciado. Este juego de lotería se ha convertido en uno de los más populares en España.

(Recuerde que sólo los canales oficiales de la ONCE son válidos para la comprobación de premios)

Historias de los ganadores

Millones de personas juegan en todo el mundo a la lotería, el Euromillones y otros sorteos en busca de un golpe de suerte que les cambie la vida. Muchos consiguen un premio, pero sólo unos pocos logran hacerse millonarios. De estos, la mayoría prefiere mantenerse en el anonimato y sólo algunos acceden a contar su historia al público. Son historias de buena y mala suerte. Para algunos es un sueño cumplido y para otros, el inicio de una pesadilla. Estas son algunas de ellas.

Gana tantas veces que la ponen bajo investigación

Amelia Barnham tiene 69 años, es trabajadora financiera, abuela y madre de tres hijos, y su historia es de lo más rocambolesca. Ha ganado tantas veces a la lotería en el Reino Unido que la han puesto bajo investigación. El pasado 3 de febrero ganó 800 libras y aún no ha logrado cobrarlas.

El nuevo operador del juego HotPicks envió a un detective a su casa y le exigieron que demostrara su identidad. «Esto me estresó mucho y estoy furiosa por la investigación. Me hicieron sentir como una criminal», lamenta Amelia.

El motivo de las sospechas es su reiterada buena suerte. Amelia gasta 60 libras a la semana en billetes de lotería y ha ganado pequeños premios varias veces por un total de 23.600 libras.

Gana un millón y sigue trabajando

Hay a quien un premio millonario no le cambia la vida. Es el caso de Alex Best, un joven de 23 años que ganó en 2019 un millón de libras (1,2 millones de euros) en el Euromillones y decidió seguir trabajando.

«Me quedé mirando la pantalla, leyendo cada letra y número una y otra vez para asegurarme de que fuera cierto. Estaba temblando como una hoja», recuerda.

El afortunado muchacho trabajaba en el parque temático Flamingo Land de Leeds por 10 libras la hora. El joven demostró una sólida ética de trabajo y decidió mantenerse en la misma ocupación pese a recibir el premio millonario.

Ganan 35 millones y se quedan sin nada

Edwina y David Nylan ganaron 35 millones de libras pero se quedaron sin nada. Esta pareja británica jugaba regularmente al sorteo de Lottomobile del Reino Unido validando sus boletos mediante una aplicación. En diciembre de 2015, intentaron hacer sus apuestas, pero tras anotar sus números se dieron cuenta de que no tenían saldo. La pareja recargó su monedero en la aplicación para validar sus apuestas.

Tras el sorteo, no podían dar crédito al comprobar que su combinación había ganado un premio de 35 millones de libras. Cuando se interesaron por el premio recibieron la mala noticia de que la recarga y las apuestas no habían quedado registradas en el sistema, por lo que no figuraban como ganadores del sorteo.

«Habíamos intentado recargar la cuenta y no nos habíamos dado cuenta de que tampoco se había registrado», contaban en una entrevista al diario 'The Sun'. «Estoy destrozada, pero ¿qué podemos hacer?», lamentaba Edwina.