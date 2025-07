Lluvia de premios en La Bonoloto de hoy martes: más de 124.437 euros entre tres jugadores

T.V Martes, 8 de julio 2025, 22:10 Comenta Compartir

La Bonoloto de hoy, martes 8 de julio, se suma al Euromillones para repartir dinero por toda España. El sorteo, que se celebra a diario, ofrece la posibilidad de llevarte un gran premio para empezar la semana con las pilas cargadas y la cuenta del banco llena. Y es que, a veces, un gesto tan sencillo como comprar un pequeño boleto puede hacer que se hagan realidad todos tus sueños o dejarte entre manos un buen pellizco de dinero.

Eso mismo les ha pasado a tres jugadores que han acertado en Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) y se llevan cada uno 41.479,50 euros. Los boletos acertantes han sido validados en el Despacho Receptor no 42.165 de Jerez de la Frontera (Cádiz), situado en Avda. Tomás García Figueras, 6 L-3; en el no 75.185 de Alcanar (Tarragona), situado en Pasaje Español, 7; y en el no 77.335 de Quintanar de la Orden (Toledo), situado en Plaza Miguel Echegaray, 5.

02 30 10 11 24 23

Complementario: 15

Reintegro: 4

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 600.000,00 euros.

Historias de los ganadores

¿Qué harías si te tocara un premio millonario? ¿Lo mantendrías en secreto y seguirías trabajando o lo dejarías todo y te dedicarías a vivir sin preocupaciones? Millones de personas juegan en todo el mundo a la lotería, el Euromillones y otros sorteos en busca de ese golpe de suerte que les cambie la vida. Muchos consiguen un premio, pero sólo unos pocos logran hacerse millonarios.

La mayoría de los nuevos millonarios prefiere mantenerse en el anonimato y sólo algunos acceden a contar su historia al público. Son historias de buena y mala suerte, porque para algunos es un sueño cumplido y para otros, el inicio de una pesadilla. Algunos incluso acaban arruinados y peor que cuando lo ganaron, mientras que otros protagonizan una historia digna de película, como las siguiente:

Gana más de cinco millones y se entera en el bar

Rufino se convirtió en el vecino más famoso de Valuengo, un pequeño pueblo de Jerez tras ganar el Gordo de la Primitiva. Se hizo con 5 millones cuatrocientos mil euros. Lo más curioso es cómo se enteró de que era millonario: en el bar y por casualidad.

Rufino se tomaba un café en el bar de siempre. Entre los clientes, surgió la conversación que a alguien de la localidad le había tocado el premio del Gordo de la Primitiva. El camarero del local se ofreció a comprobar el boleto de Rufino: «El del Gordo eres tú». Y a partir de ahí, incredulidad general. Nadie en el bar se lo creía, ni el propio ganador. Rufino tuvo un accidente en la empresa en la que trabajaba que le costó tres dedos de una mano y la incapacidad laboral.

Asesinado tras ganar a la lotería

Vicente Sánchez, vecino de 79 años de Hinojal (Cáceres), ganó un premio millonario en la lotería hace ocho años. El pasado 8 de marzo de 2024, su cadáver apareció con signos de violencia en una zona rural en el término municipal. El hombre llevaba desaparecido desde el 27 de enero.

El dinero fue en este caso una sentencia de muerte para Vicente. El alguacil de la localidad ha confesado que lo estranguló. La Guardia Civil le imputa los delitos de asesinato, robo con violencia y estafa. El principal móvil del crimen parece ser el económico, ya que el detenido robó 2.000 euros que la víctima había sacado del banco el día de su desaparición.

Gana tantas veces que la ponen bajo investigación

Amelia Barnham tiene 69 años, es trabajadora financiera, abuela y madre de tres hijos, y su historia es de lo más rocambolesca. Ha ganado tantas veces a la lotería en el Reino Unido que la han puesto bajo investigación. El pasado 3 de febrero ganó 800 libras y aún no ha logrado cobrarlas.

El nuevo operador del juego HotPicks envió a un detective a su casa y le exigieron que demostrara su identidad. «Esto me estresó mucho y estoy furiosa por la investigación. Me hicieron sentir como una criminal», lamenta Amelia.

El motivo de las sospechas es su reiterada buena suerte. Amelia gasta 60 libras a la semana en billetes de lotería y ha ganado pequeños premios varias veces por un total de 23.600 libras.