Un hombre gana 250 euros en la lotería y al cobrar el décimo es premiado con 615.000 euros con otro boleto El afortunado tuvo un golpe de suerte que le ha cambiado la vida

J.Zarco Valencia Lunes, 25 de agosto 2025, 11:16 Comenta Compartir

Los sorteos de Loterías y Apuestas del Estado son la esperanza de muchas personas para lograr un premio millonario que les cambie su vida de un día para otro. En ocasiones, un golpe de suerte puede provocar que consigas el dinero que jamás habrías pensado tener, como le ocurrió a un hombre de 39 años de Michigan.

En este caso, se había gastado 30 dólares en un boleto de 'Jumbo Jackpot Slots Fast Cash', que resultó ser premiado con 300, según un comunicado de prensa de los funcionarios de la lotería de Michigan del que informó la revista People. El hombre gastó 20 dólares de esos 30 en un boleto de 'Super Lucky 7s' y resultó ser la mejor decisión de su vida.

«Escaneé el boleto en la aplicación de la Lotería de Michigan y empecé a temblar cuando vi que había ganado 714.891 dólares. Lo primero que hice fue acercarme y abrazar al cajero», señaló tras darse cuenta de que había ganado 615.000 euros.

El ganador ya ha reclamado su premio, del que se desconoce en cuánto queda la cantidad final tras la parte que se lleva Hacienda. Según desveló, empleará el dinero para pagar facturas y la universidad de sus hijos, mientras que el resto lo ahorrará.

Historias curiosas

Este tipo de sorteos siempre dejan numerosas historias detrás de los ganadores. Es lo que ocurrió con una ganadora francesa de 77 millones de euros a finales de 2024. Acertó el 1, 3, 4, 21 y 29 y las estrellas 2 y 7, una combinación que jamás se le irá de la cabeza. Según contó a uno de los locales de Française des Jeux (FDJ), donde compró el boleto, siempre jugaba esta combinación ya que contenía números de fechas especiales de sus familiares. No obstante, lo llamativo es que perdió un importante premio hace unos años porque justo olvidó sellar su boleto: «Estaba escrito, tenía que ganar», dijo a FDJ.