Un nuevo millonario en España gracias a Euromillones de este viernes 20 de septiembre El boleto de El Millón ha sido validado en Oliva LP Viernes, 20 septiembre 2019, 22:36

Este viernes 20 de septiembre, hay un nuevo millonario en Valencia gracias a Euromillones. Se trata del afortunado poseedor del boleto acertante de El Millón, con código WDK06586. El boleto acertante ha sido validado en la Administración de Loterías número 2 de Oliva (Valencia), situada en la calle Alejandro Cardona, 7.

Números premiados:

8, 21, 25, 38, 50

Estrellas: 4 y 8

En España existen tres boletos acertantes de Segunda Categoría (5 + 1), que han sido validados en la Administración de Loterías no 18 de Badalona (Barcelona), situada en Avda. Alfonso Xlll, 6, en la no 28 de L ́Hospitalet de Llobregat (Barcelona), situada en Rambla de la Marina, 366 y en el Despacho Receptor no 67.275 de San Cristobal de La Laguna (Santa Cruz de Tenerife), situado en Sabino Berthelot, 4. Cada uno gana un premio de 162.729 euros.

Con el EUROBOTE generado en el próximo sorteo de EuroMillones un único acertante podría ganar 190 millones de euros.

Consejos sobre loterías Los números que más salen en Euromillones. Y los que menos salen

Uno de los mayores premios de la historia: 190 millones

Vídeo. Un acertante de Las Palmas gana 190 millones en el Euromillones.

También puedes consultar los números que más salen en la lotería nacional y otros consejos de la lotería, como los números más y menos premiados en EuroMillones y la Primitiva, entre otros juegos.

Los mayores premios del Euromillones hasta ahora

Hasta la fecha, el premio más grande fijado que puede alcanzar el bote de Euromillones (190 millones de euros), ha sido entregado en tres ocasiones: en agosto de 2012 en Reino Unido, en octubre de 2014 en Portugal y en octubre de 2017 en España. En julio de 2011 un apostante de Reino Unido se llevó 185 millones y el 22 de marzo de 2019 un jugador logró 175 millones en Irlanda.

Francia entregó en noviembre de 2012 un premio de 169 millones de euros y Bélgica en noviembre de 2016 uno que superó los 168 millones. El listado de los 10 mayores premios de Euromillones lo completan Portugal (163 millones en noviembre de 2015), Suiza (162 millones en octubre de 2018) y Francia (162 millones en septiembre de 2011). España repartió otro gran premio en junio de 2014: más de 137 millones de euros.

Compran un boleto de 5 euros y ganan 240.000