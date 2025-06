Un jubilado de 79 años creía haber ganado 25.500 euros en la lotería, pero descubrió que eran 25 millones

Andoni Torres Valencia Miércoles, 11 de junio 2025, 23:13 | Actualizado 23:34h. Comenta Compartir

La historia de Bernard White es una de esas sorprendentes noticias que de vez en cuando nos proporcionan los sorteos de lotería. Este jubilado de 79 años ha ganado 40 millones de dólares canadienses (unos 25 millones de euros), cuando pensaba que sólo habían sido 40.000 (25.000 euros).

Bernard White es un empleado ferroviario jubilado de Ontario (Canadá) que durante años ha comprado dos boletos semanales de Lotto Max (un sorteo similar a Euromillones: uno para su hija y otro para él.

White ha contado a diarios como 'City News' y 'Toronto Star' cómo su hija lo despertó de un sueño profundo con una noticia emocionante la mañana después del sorteo del 21 de febrero de 2025. «'Papá, creo que ganaste 40.000 dólares con tu billete de Lotto Max'. La miré, medio dormido, y le respondí: '¡Genial! Ahora ambos podemos pagar nuestros coches'», ha relatado a la prensa canadiense.

La sorpresa -y la suerte- no quedó ahí. White ha explicado cómo diez minutos después su hija le dijo: «Papá, creo que has ganado 40 millones de dólares». El jubilado canadiense asegura que le dieron ganas de saltar de la cama en ese momento, aunque no pudo hacerlo, ya que ha confesado que duerme desnudo.

Pese a que ya se podían considerar millonarios, la hija de White fue a trabajar como cualquier otro día, aunque no podía dejar de pensar en su padre. Al regresar a casa, fueron juntos a la gasolinera donde habían comprado los boletos y confirmaron el gran premio: «La terminal de lotería se iluminó como un árbol de Navidad».

White ya tiene planes para su fortuna: ayudar a la familia, sobre todo a su hija; hacer un crucero por Terranova, donde nació; y ayudar a causas sociales.

