Gana El Millón de Euromillones tras superar un cáncer y la sorpresa que da a su hijo se vuelve viral: «¿Cuántos millonarios conoces?» El hombre de 51 años decidió grabar el icónico momento

D. Merino Domingo, 10 de agosto 2025, 00:50

Los sorteos de Loterías y Apuestas del Estado suelen ser sinónimo de éxito a lo largo y ancho de la geografía nacional gracias a la ingente cantidad de premios que dejan todas las semanas a decenas de afortunados. No obstante, la palma se la suele llevar el Euromillones, una rifa que abarca todo el continente europeo y deja historias entrañables cada cierto tiempo, no solo por el premio sino también por el trasfondo de la misma.

Es el caso de Paul Harvey, un padre soltero de 51 años afincado en Norfolk (Reino Unido) que el pasado mes de julio consiguió lo que muchos sueñan. El británico ganó El Millón en libras del Euromillones, lo que supone un montante de 1.153.480 euros al acertar el código del sorteo.

Paul confesó que no se dio cuenta de que había ganado el dinero durante toda una semana hasta que la National Lottery, el organismo encargado de gestionar los sorteos en el país, le instó a revisar su cuenta. «Pensé que esto debía ser una estafa», ha comentado en una entrevista a la BBC.

«Volví a leer el correo electrónico y busqué en Google la línea de la Lotería Nacional, donde vi que los números de teléfono coincidían. Fue entonces cuando me emocioné aún más», ha agregado. Una historia que podría ser como otra cualquiera si no fuera porque el suceso llega tras superar un cáncer de colón y porque el protagonista de esta historia decidió grabar el momento en el que contaba a su hijo la noticia. Un vídeo que ya es viral en redes sociales.

Paul decidió grabar la escena en la cocina de su casa: «Quería contárselo a los niños en persona, así que cuando mi hijo llegó a casa configuré mi teléfono para grabarlo. Se me hizo un nudo en la garganta cuando le pregunté: '¿Cuántos millonarios conoces?'», afirmó.

«Cero. No tengo dinero», respondía su hijo. «Pues ahora sí». Una contestación que dejaba estupefacto al joven que creía que su padre le tomaba el pelo. «'Lo juro por mi vida'. Me gusta bromear, pero cuando digo esas palabras, mis hijos saben que deben tomárselas en serio», comentaba al mencionado medio británico.

Todo lo que viene ahora son buenas noticias para la familia. Harvey tiene previsto llevar a sus hijos a Chipre, país en el que vivió durante doce años cuando era más joven. «Nunca hemos viajado juntos al extranjero y me encantaría llevarlos a ambos a Grecia». Además, el ganador del premio pretende usar las ganancias para comprar un Fiat 500 a su hija, que está aprendiendo a conducir.