Urgente Ante el juez 44 de los 86 detenidos en la macrooperación contra el 'cártel del puerto'
Antonio Tanarro

Euromillones toca en la provincia de Valencia: 565.000 euros a un solo acertante

Combinación ganadora del sorteo de Euromillones celebrado este martes 23 de septiembre

AT

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 18:20

La combinación ganadora del sorteo de Euromillones celebrado este martes 23 de septiembre ha estado formada por los números 13, 29, 33, 11 y 24. Las estrellas son 5 y 2. La recaudación ha ascendido a 43.328.797,60 euros.

En el sorteo de Euromillones de este martes no existen boletos acertantes de Primera Categoría (cinco + dos). En España hay un boleto acertante de Segunda Categoría (cinco + uno), que ha sido validado en la Administración de Loterías número 4 de Carcaixent (Valencia), situada en Avda. Joan XXIIII, 88. El premio es de 565.440,81 euros.

El cobro de los premios de los sorteos tiene en España fecha de caducidad y el agraciado de Carcaixent dispone de 90 días para reclamar el premio, ya que si no, lo perderá.

El boleto acertante de El Millón ha sido validado en el Despacho Receptor número 60.090 de Consell (Illes Balears), situado en Rector Nadal Munar, 23.

En España existen además dos boletos acertantes de Tercera Categoría (cinco + cero), que han sido validados en el Despacho Receptor número 9.675 de Barcelona y en el número 42.055 de Jerez de la Frontera (Cádiz).

En el próximo sorteo de Euromillones del viernes 26 de septiembre se pondrá en juego un Bote Especial de 130 Millones de euros para los acertantes de Primera Categoría (cinco + dos).

(Recuerde que sólo los canales oficiales de Loterías del Estado son válidos para la comprobación de premios).

¿Cómo se juega e Euromillones?

Cada apuesta de Euromillones consiste en seleccionar 5 números de una tabla de 50 (números del 1 al 50) y dos estrellas de una tabla de 12 números (del 1 al 12). En Euromillones se destina el 50% de la recaudación a premios.

El precio de una apuesta son 2,50 euros.

Para participar solamente tienes que:

1.- Elegir si quieres jugar al siguiente sorteo o a los dos de la semana (hay sorteos los martes y viernes).

2.- Elegir la combinación de 5 números y dos estrellas que deseas jugar o dejar que el sistema te ofrezca una aleatoria.

3.- Puedes jugar hasta 5 combinaciones de 5 números y 2 estrellas (apuestas sencillas de varios bloques) de una sola vez o una combinación de más números o estrellas.

4.- Añadir la combinación o combinaciones deseadas a tu compra.

5.- Continuar y decidir si quieres realizar la misma compra en semanas sucesivas o no.

6.- Revisar todas las opciones y jugar.

