Euromillones de este martes deja un nuevo millonario en la ciudad española preferida por los amantes del surf y las playas

Comprueba los resultados del sorteo celebrado este 26 de agosto y descubre si eres uno de los afortunados

TV Martes, 26 de agosto 2025, 22:17 | Actualizado 22:26h. Comenta Compartir

Euromillones vuelve a poner sobre la mesa un premio de 1.000.000 euros para uno de losjugadores que este martes 26 de agosto participen en el sorteo desde España. Y no solo eso, la popular rifa europea también ponía en juego hoy un bote de nada menos que 26 millones de euros, una cantidad de vértigo con la que hacer realidad cualquier sueño que se te pase por la cabeza.

Este martes, el Millón ha ido a parar a una ciudad española que sin duda es de las preferidas por los amantes del surf y las playas, todo un enclave para quienes aman los deportes de costa y disfrutar del verano: Tarifa. Allí, el ganador ha validado su boleto en la administración de Loterías No 2, situada en Batalla del Salado, 15.

La suerte no ha parado ahí porque otro ganador se ha llevado un premio de 255.796,30 euros gracias a su apuesta, con la que ha conseguido acertar en Segunda Categoría (5 + 1) tras haberla validado en el Despacho Receptor No 36.205 de Armilla (Granada), situado en Real de Motril, 21.

Con el Eurobote generado, en el próximo sorteo de EuroMillones un único acertante de Primera Categoría (5 + 2) podría ganar 40 Millones de euros.

- Consulta los números premiados del sorteo de Euromillones celebrado este martes, 26 de agosto:

- 02 - 42 - 38 - 14 - 45

- Estrellas: 11 y 10

- El Millón: SNZ91681

(Recuerde que sólo los canales oficiales de Loterías y Apuestas del Estado son válidos para la comprobación de premios)

Cómo funciona Euromillones

Euromillones es un sorteo en el que participan jugadores de nueve países de Europa: España, Reino Unido, Francia, Portugal, Irlanda, Austria, Bélgica, Suiza y Luxemburgo. Para poder participar deberás seleccionar 5 números en una tabla de 50 y dos estrellas de una tabla de 12 números (del 1 al 12). Al acertar las siete cifras se gana el bote acumulado hasta la fecha.

La apuesta simple cuesta 2,5 euros, una de las más elevadas de las loterías que se pueden jugar en España.

Qué es El Millón

El código de 'El Millón' sólo es válido para jugadores en España, quienes pueden optar a ganar, como buen indica su nombre, un millón de euros. Para ello, se deberá acertar el código de letras y números correspondiente.

Si una participación consta de varias apuestas, se asigna un código a cada una de ellas. Además, siempre hay un ganador, ya que el código es elegido entre los participantes. El sorteo se realiza en el Salón de Loterías y Apuestas paralelamente al de Euromillones.

El último gran bote de Euromillones

Hasta el momento, la cantidad más alta puesta en juego por Euromillones había sido de 243 millones de euros. Ocurrió este mismo año, el 28 de marzo, y ese bote dio lugar a un premio récord de 250 millones, que correspondió a una apuesta validada en Austria. Fue la misma que un jugador de Irlanda se llevó el pasado mes de junio, tras hacerse con el bote del sorteo gracias a un gran golpe de suerte.

Asesinato, investigaciones... historias de los ganadores

Millones de personas juegan en todo el mundo a la lotería, el Euromillones y otros sorteos en busca de un golpe de suerte que les cambie la vida. Muchos consiguen un premio, pero sólo unos pocos logran hacerse millonarios. De estos, la mayoría prefiere mantenerse en el anonimato y sólo algunos acceden a contar su historia al público. Son historias de buena y mala suerte. Para algunos es un sueño cumplido y para otros, el inicio de una pesadilla. Estas son algunas de ellas.

Gana tantas veces que la ponen bajo investigación

Amelia Barnham tiene 69 años, es trabajadora financiera, abuela y madre de tres hijos, y su historia es de lo más rocambolesca. Ha ganado tantas veces a la lotería en el Reino Unido que la han puesto bajo investigación. El pasado 3 de febrero ganó 800 libras y aún no ha logrado cobrarlas.

El nuevo operador del juego HotPicks envió a un detective a su casa y le exigieron que demostrara su identidad. «Esto me estresó mucho y estoy furiosa por la investigación. Me hicieron sentir como una criminal», lamenta Amelia.

El motivo de las sospechas es su reiterada buena suerte. Amelia gasta 60 libras a la semana en billetes de lotería y ha ganado pequeños premios varias veces por un total de 23.600 libras.

Asesinado tras ganar a la lotería

Vicente Sánchez, vecino de 79 años de Hinojal (Cáceres), ganó un premio millonario en la lotería hace ocho años. El pasado 8 de marzo de 2024, su cadáver apareció con signos de violencia en una zona rural en el término municipal. El hombre llevaba desaparecido desde el 27 de enero.

El dinero fue en este caso una sentencia de muerte para Vicente. El alguacil de la localidad ha confesado que lo estranguló. La Guardia Civil le imputa los delitos de asesinato, robo con violencia y estafa. El principal móvil del crimen parece ser el económico, ya que el detenido robó 2.000 euros que la víctima había sacado del banco el día de su desaparición.