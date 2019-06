Aparece el acertante del bote especial de 139 millones de Euromillones tras 10 días sin reclamar el premio El dinero no lo recibirá hasta que no se valide el boleto, y será entonces cuando el ganador decida o no revelar su identidad REDACCIÓN Domingo, 23 junio 2019, 02:04

El único acertante que el pasado martes 11 de junio se llevó el bote especial de Euromillones de casi 139 millones de euros acaba de aparecer. Se trata de un apostante de Reino Unido que ha tardado más de 10 días en reclamar el premio, según publica el diario Daily Mirror.

Había pasado más de una semana sin noticias del acertante, cuando Camelot Group, la entidad privada que organiza las loterías en Gran Bretaña, urgió a los jugadores de todo el país a que comprobaran sus boletos. Ahora el afortunado ha reclamado el bote, aunque no se conoce todavía si es una persona o una organización.

National Lottery va a ayudar al afortunado a gestionar su nueva fortuna. El dinero no lo recibirá hasta que no se valide el boleto, y será entonces cuando el ganador decida o no revelar su identidad. Además, podrá brindar con champán ante la prensa con el cheque gigante con el premio, como suele ser tradicional en Reino Unido. No así en España, donde los ganadores optan por permanecer en el anonimato.

La combinación ganadora fue 25, 27, 39, 42 y 46 y las estrellas 11 y 12.

El premio más grande fijado que puede alcanzar el bote de Euromillones (190 millones de euros), ha sido entregado en tres ocasiones: en agosto de 2012 en Reino Unido, en octubre de 2014 en Portugal y en octubre de 2017 en España. En julio de 2011 un apostante de Reino Unido se llevó 185 millones y en febrero de 2019 se cobró el quinto mayor premio de la historia del Euromillones: 175 millones en Irlanda.

Historia de Euromillones

Euromillones es una lotería europea, llevada a cabo por los organismos encargados de la lotería en cada uno de los países participantes. El primer sorteo se celebró el viernes 13 de febrero de 2004 en París. España, Francia y el Reino Unido fueron los primeros que tomaron parte, pero los organismos de lotería de Austria, Bélgica, Irlanda, Luxemburgo, Portugal y Suiza se unieron posteriormente, el 8 de octubre de 2004.

El sorteo se lleva a cabo todos los martes y viernes a primera hora de la noche, y tiene lugar en París. Los billetes de lotería tienen un precio de dos euros por participación en la mayoría de los países. En el Reino Unido, es su equivalente en libras esterlinas, redondeado a diez peniques, aunque el precio se ha fijado desde que comenzaron los sorteos en 2,00 £.

En Suiza es, asimismo, el equivalente en francos suizos, redondeado a los siguientes 10 cent., aunque el precio también ha quedado fijado en 3,00 CHF. En Andorra es posible jugar a Euro Millones a través de puntos de venta oficiales de Loterías y Apuestas del Estado, localizados en Andorra La Vella y San Julián de Loria y que son los únicos del citado operador fuera del territorio español.