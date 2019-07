Yasmina repetirá el examen de las oposiciones que le perdieron Yasmina Pérez, durante una sesión de estudio. / LP La joven, aspirante a un plaza de profesora de Biología, logra que Educación le haga de nuevo la prueba EP/LP Comunidad Valenciana Miércoles, 10 julio 2019, 19:55

«Han perdido mi examen y me he quedado fuera de la oposición», lamentaba Yasmina la semana pasada a este periódico. Yasmina Pérez, profesora interina de Biología y Geología, presentó un recurso ante la conselleria reclamando una solución a su rocambolesco problema. Es una de las 1.061 personas que se matricularon para optar a las 214 plazas de su especialidad en la oposición de Secundaria. Y su examen, el primero de todo el procedimiento, se extravió tras ser entregado a su tribunal. El resultado fue el peor posible. «Han perdido un examen que hice y entregué, de lo que tengo pruebas y testigos, y me han calificado como no presentada, por lo que estoy fuera del proceso selectivo», explicaba la joven en busca de una salida.

Yasmina podrá repetir el examen este mismo jueves. El pasado martes, la Dirección General de Personal Docente de la Conselleria de Educación, tras recabar toda la información sobre el caso, ha redactado una resolución que permite a la joven repetir la parte A de la fase 1, según han explicado desde el departamento de Campanar.

La propia Yasmina, que opta en la especialidad de Biología y Geología, ha expresado, en declaraciones a Europa Press, que se alegra y es «un gran paso» que le dejen repetir la prueba y no la dejen «simplemente descalificada». La opositora ha agradecido la labor de la gente y los medios de comunicación. De otra forma, cree que es posible que el recurso de alzada interpuesto no se hubiera resuelto en el plazo de la oposición y habría quedado fuera de la OPE.

No obstante, lamenta la «precipitación», le hubiera gustado contar con algún día más, puesto que no ha podido releerse los apuntes del temario, y los nervios añadidos a los ya normales de un proceso de selección como este hacen que no esté en el mejor momento para enfrentarse al examen, aunque asegura que intentará «darlo todo» en esta nueva oportunidad.