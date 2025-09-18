Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Cada vez hay más IA y violencia física en el acoso escolar, que ya alcanza al 12% de los alumnos

El ciberbullying se extiende por los colegios y un 15% de los profesores la ha enfrentado en el aula, sobre todo con niños de 11 años

Doménico Chiappe

Doménico Chiappe

Madrid

Jueves, 18 de septiembre 2025, 14:03

El acoso escolar crece en España. El 12,3% de los estudiantes encuestados en una investigación de las fundaciones Anar y Mutua Madrileña afirma que ... han presenciado o sufrido acoso escolar en alguna de sus modalidades. La que más se extiende es el ciberbullying, que «se ha multiplicado por dos», asegura Benjamín Ballesteros, director técnico de Fundación Anar. «Es preocupante, porque es insidioso y persigue a la víctima en cualquier rincón de su vida». Además el acoso puede durar más de un año, en el 15,8% de los casos, meses en el 33% y semanas en la mitad de estas agresiones.

