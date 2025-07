El verano que rescata a la infancia valenciana

Extras Viernes, 4 de julio 2025, 00:50 Compartir

En la casa de Isabel Díaz, vecina de Valencia, la llegada del verano siempre ha sido sinónimo de cierta preocupación. Con cuatro hijos, actualmente dos ya mayores de edad que siguen viviendo con ella, un ingreso inestable basado en la renta de inclusión y trabajos esporádicos en la economía informal, las vacaciones escolares suponían un problema añadido. «Si no tuviera dónde dejar a los dos más pequeños, no podría salir a recoger chatarra para terminar el mes», explica con franqueza. Sus hijos pequeños, de 10 años, asisten desde hace años a las colonias urbanas que organiza Save the Children dentro del programa CaixaProinfancia de la Fundación 'la Caixa'.

«Les encanta. Hacen juegos de agua, deberes, excursiones… llegan a casa contando lo bien que se lo han pasado», relata Isabel, agradecida porque además reciben refuerzo en lectura y habilidades básicas lo que les puede permitir ir mejor en el colegio. «Siempre iban un poco atrasados, pero ahora van mucho mejor». Su sueño, como toda madre, es sencillo y grande a la vez: «Que lleguen a sacarse todos los estudios que puedan para tener un buen trabajo el´día de mañana cuando sean mayores».

Al hilo de lo comentado por Isabel Díaz, el director de Save the Children en Valencia, Rodrigo Hernández, explica que estas colonias y campamentos de verano son mucho más que ocio, ya que «son una red de protección que permite a los niños ser niños, estar seguros, jugar y aprender, pero también a las familias poder conciliar, seguir trabajando sabiendo que sus hijos están bien atendidos». Además, Hernández entiende esta red como una red no solo protectora, sino colaborativa y también entendida como la fórmula para que aprendan a desenvolverse en el mundo y la sociedad en la que vivimos. Por ello, insiste en que las colonias urbanas son una continuidad del trabajo educativo y de acompañamiento que realizan durante el curso, con cuatro pilares: refuerzo escolar para evitar el olvido vacacional que tanto afecta a los niños en situación de pobreza; alimentación saludable para garantizar al menos una comida nutritiva al día cuando cierran los comedores escolares; acompañamiento y apoyo a las familias; y, por supuesto, vacaciones dignas y divertidas para los niños. «Para muchas familias, su máxima diversión es ir a un centro comercial por el aire acondicionado», explica.

Este verano, entre junio y agosto, 30.000 niños y niñas de toda España participarán en actividades de CaixaProinfancia, 2.247 de ellos en la Comunitat Valenciana. «Para muchas familias, la cuesta de enero empieza en julio», resume Hernández. Pero gracias a programas como este, y a entidades como Save the Children, la infancia más vulnerable puede vivir un verano que también sea un tiempo de alegría, aprendizaje y esperanza para su futuro.

