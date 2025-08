Valencia Sin Deuda cancela 285.000 euros de deuda con la Ley de Segunda Oportunidad

Suplementos Lunes, 4 de agosto 2025, 00:07 Compartir

La Ley de Segunda Oportunidad se ha consolidado como una herramienta eficaz para quienes se ven atrapados por deudas imposibles de asumir. En este caso, el equipo de Valencia Sin Deuda ha conseguido la cancelación de más de 285.000 euros, una carga que impedía a la persona afectada cubrir sus gastos básicos y recuperar el control de su vida.

Intentando hacer frente a varios gastos imprevistos, entre ellos un tratamiento dental, esta persona recurrió a financiación externa mientras seguía afrontando el pago de su hipoteca y los gastos del día a día. Lejos de mejorar, la situación fue empeorando. El desconocimiento de las condiciones contratadas la llevó incluso a activar una tarjeta de crédito sin ser realmente consciente de ello.

A pesar de tener un empleo estable y unos ingresos fijos, las deudas y los altos intereses terminaron por desbordarla. Cada mes se convertía en una lucha constante por mantenerse a flote.

Tras intentar sin éxito alcanzar un acuerdo con sus acreedores por otras vías, decidió acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad con el acompañamiento del equipo de Valencia Sin Deuda. Esta fue, finalmente, la alternativa que le permitió poner fin a una situación insostenible.

«A menudo vemos que la causa del endeudamiento no son grandes excesos, sino el hecho de intentar hacer frente a imprevistos con los medios que tenían a mano», explica Samuel Díaz, abogado de Valencia Sin Deuda.

Esta ley ya ha permitido a cientos de personas volver a empezar sin deudas

El proceso legal concluyó con la exoneración completa de la deuda, lo que no sólo alivió una carga económica insostenible, sino que también devolvió la estabilidad emocional y la posibilidad real de reconstruir una vida sin miedo al futuro.

Desde Valencia Sin Deuda subrayan que situaciones como esta son mucho más comunes de lo que se piensa, y animan a cualquier persona que se sienta atrapada por las deudas a informarse sobre sus derechos y buscar asesoramiento profesional.

«Muchas personas creen que su caso no tiene solución, pero cuando conocen esta ley y se apoyan en un equipo que les acompaña, descubren que empezar de cero es posible», señala Samuel Díaz

Para poder acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad, es necesario cumplir una serie de requisitos: no disponer de patrimonio suficiente para afrontar las deudas, haber actuado siempre de buena fe, que la situación de impago no sea voluntaria, y no haber sido condenado por delitos de tipo socioeconómico, entre otros aspectos.

Desde su creación, Valencia Sin Deuda ha ayudado a cancelar más de 80 millones de euros en deudas en toda España, acompañando a personas y autónomos en situaciones críticas a recuperar el control de su vida financiera.

