TVE suspende la emisión de 'La Promesa' y 'Valle Salvaje' La 1 de TVE anuncia que no volverán hasta el martes 9 de diciembre

Jaime Vázquez García Viernes, 5 de diciembre 2025, 13:47 | Actualizado 14:04h.

Los seguidores de las series diarias de TVE han recibido una noticia inesperada de parte de la cadena pública. Las producciones 'Valle Salvaje' y 'La Promesa' se verán obligadas a interrumpir su emisión en el horario vespertino de La 1, tanto este viernes como el lunes siguiente.

En primer lugar, La 1 suspenderá la emisión de estas dos series producidas por Bambú Producciones el viernes 5 de diciembre debido a la transmisión en vivo del sorteo del Mundial de Fútbol 2026, que será emitido en exclusiva por TVE.

Además, el lunes 8 de diciembre, debido a la festividad nacional, tanto 'Valle Salvaje' como 'La Promesa' también se ausentarán de su horario habitual. En su lugar, La 1 ofrecerá una programación cinematográfica durante toda la tarde.

Como resultado, la programación de la tarde de La 1 sufrirá un ajuste, extendiendo el programa 'Directo al grano' de 15:55 a 17:55 horas, para dar paso al sorteo, el cual se transmitirá en directo hasta las 19:30 horas, momento en que 'Malas lenguas' tomará el relevo.

Ambas series retomarán su emisión el martes 9 de diciembre en sus horarios regulares, con los episodios 311 y 730, respectivamente.