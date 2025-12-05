Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Logos del mundial 2026 de fútbol WILL OLIVER

A que hora y dónde ver gratis el sorteo del Mundial de fútbol 2026

España, líder del ranking FIFA, espera conocer su destino en el sorteo del Mundial 2026, que se celebrará este viernes en Washington

Jaime Vázquez García

Viernes, 5 de diciembre 2025, 14:02

El sorteo de la fase de grupos del Mundial de Fútbol 2026, que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México, tendrá lugar en Washington este viernes 5 de diciembre a las 18:00 hora española. La cuenta atrás para el inicio de la competición, que arranca el 11 de junio, ya está en marcha.

España, con la esperanza de conquistar nuevamente la Copa del Mundo, llega al sorteo como líder del ranking mundial de la FIFA y vigente campeona de Europa. La Roja, junto a otras selecciones favoritas como Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Alemania y Portugal, buscará ser uno de los equipos protagonistas.

Novedades del sorteo

Por primera vez en la historia, el Mundial contará con 48 selecciones y se jugará en 16 sedes ubicadas en tres países: Estados Unidos, Canadá y México. Los países anfitriones se encuentran en el bombo 1 y tienen ya asignados los grupos (Estados Unidos en el D, México en el A y Canadá en el B). Las selecciones que clasifiquen a través de la repesca irán directamente al bombo 4.

En cuanto a los grupos, las 12 zonas de cuatro equipos no permitirán enfrentamientos entre selecciones de la misma confederación, excepto para los europeos, que, al ser más numerosos, tendrán dos equipos de la UEFA en cuatro de los grupos. Avanzarán a los dieciseisavos de final los dos mejores de cada grupo y las ocho mejores selecciones que terminen en tercer lugar.

¿Dónde y a qué hora se podrá ver el sorteo?

El sorteo se llevará a cabo hoy viernes 5 de diciembre en el Centro John F. Kennedy de Washington (EE.UU.). La ceremonia comenzará a las 18:00 horas en España y será transmitida en directo por La 1, Gol TV y el canal oficial de la FIFA, que también publicará los resultados en sus redes sociales.

El día siguiente, 6 de diciembre, la FIFA dará a conocer el calendario actualizado, incluyendo los estadios y horarios de los partidos. Este anuncio está previsto para las 17:00 horas en España.

