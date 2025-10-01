Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Nuevo millonario en España con el Euromillones del martes: el popular municipio donde ha tocado
Un chimpancé en el Zoo Aquarium de Madrid, en una imagen de archivo. EP

Se confirma la 'teoría del mono borracho': los chimpancés consumen alcohol a diario cuando comen

Un estudio publicado en la revista Science Advances aborda una posible razón por la que los humanos «se sienten atraídos» por las bebidas alcohólicas

AFP

Miércoles, 1 de octubre 2025, 00:42

Los chimpancés consumen el equivalente a medio litro de cerveza diario al comer frutas maduras y fermentadas, según un estudio publicado el miércoles que aborda una posible razón por la cual los humanos se sienten atraídos por el alcohol.

Sigue a LAS PROVINCIAS en Google Discover

El estudio, realizado en las selvas de África donde viven estos animales, respalda la teoría de que las personas habrían heredado de los primates su gusto por el alcohol y la capacidad de metabolizarlo, aunque sea tóxico para los humanos.

Los investigadores recolectaron frutas que los chimpancés comen y midieron su contenido de etanol, que se produce cuando el azúcar se fermenta. Calcularon que es como si los chimpancés bebieran medio litro de cerveza al día, que son alrededor de 14 gramos de alcohol, dijo a la AFP Aleksey Maro, autor principal del estudio publicado en la revista Science Advances. «No es una cantidad insignificante de alcohol, pero está muy diluido y está más asociado con los alimentos», dijo Maro.

Teoría del mono borracho

La investigación está en línea con la «teoría del mono borracho», defendida hace más de una década por el biólogo estadounidense Robert Dudley, coautor del nuevo estudio. Esa teoría habla del gusto de los humanos por el alcohol heredado de los primates.

Inicialmente, la teoría fue recibida con escepticismo entre expertos. Pero ha ganado fuerza a medida que estudios muestran que algunos primates consumen frutas fermentadas y, cuando se les da a elegir néctares con diferentes cantidades de alcohol, prefieren el que tiene más alcohol.

Sin embargo, el estudio plantea preguntas sobre las consecuencias biológicas y de comportamiento de la exposición crónica a bajos niveles de etanol para los primates no humanos.

Otra pregunta sin respuesta es si los chimpancés buscan activamente frutas alcohólicas o simplemente las comen cuando las encuentran. Los investigadores dijeron que no lo sabían.

Los investigadores seguirán estudiando el consumo de alcohol de los chimpancés para aprender más sobre los orígenes del consumo humano de alcohol y evaluar sus riesgos y posibles beneficios, dijo Maro.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Atropello mortal en la V-21 a la altura de Albuixech
  2. 2 Cae un talud del barranco del Poyo en Picanya
  3. 3 Arranca la atención por las tardes en los hospitales: hasta las 22 horas y en todas las especialidades
  4. 4 Caen cascotes del techo del hospital La Fe de Valencia a causa de las lluvias
  5. 5

    El derribo del primer restaurante del paseo de la Malvarrosa arranca en 48 horas
  6. 6 El diseñador de alta costura que acaba de abrir tienda en el centro de Valencia
  7. 7

    Valencia se queda sin vuelos directos a Islandia
  8. 8 Noche de tormenta en Valencia: todos los ojos están en las pedanías
  9. 9

    Una investigadora valenciana lidera una terapia contra dos tipos de leucemia
  10. 10 Este es el sorprendente sueldo que gana un empleado de gasolinera en España

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Se confirma la 'teoría del mono borracho': los chimpancés consumen alcohol a diario cuando comen

Se confirma la &#039;teoría del mono borracho&#039;: los chimpancés consumen alcohol a diario cuando comen