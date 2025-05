Una nutricionista explica por qué no debes comprar en el supermercado el melón o la sandía partidas: «Un riesgo para la salud»

J.Zarco Valencia Sábado, 31 de mayo 2025, 01:05 Comenta Compartir

Llega el verano y con ello regresan dos de las frutas más apetecibles para esta época del año, el melón y la sandía. Con el calor, apetece tomar algo fresco y estas frutas además aportan numerosos beneficios a la salud. A partir de ahora, los supermercados comienzan a llenarse de estos productos, aunque la duda que surge a muchos compradores es si deben adquirirlas enteras o partidas por la mitad.

En este sentido, la nutricionista Duna Nicolau ha ofrecido la respuesta a través de sus redes sociales. «Hoy he ido al supermercado y me he encontrado con esto, y con esto», señalando a las sandías y melones que estaban en una caja partidas por la mitad.

«Tal vez no veáis nada raro, pero yo os explico lo que veo. Muchos diréis me llevo el cortado porque para mí sola me basta o porque no lo quiero entero», señala. Sin embargo, advierte del problema que puede causar llevártelo partido: «Cuidado con esto porque puede ser un riesgo para la salud. Os explico por qué».

La experta ha explicado de forma detallada el motivo: «Cuando la pulpa queda al descubierto es mucho más probable que se contamine de algún modo. La fruta tiene una protección natural que es la piel, en este caso el melón y la sandía mucho más gruesa debido al suelo donde crece».

Considera que al estar partido pueden aparecer algunas bacterias: «Desde el momento en que la abrimos empezaría lo que sería la proliferación de microorganismos. El campo donde crecen pueden existir microorganismos como una escherichia coli a una listeria o incluso una salmonela».

«En el supermercado no nos estamos asegurando que se esté llevando a cabo una buena manipulación del alimento. Además, en este caso se está encontrando en una temperatura ambiente lo cual puede hacer que incremente aún más el riesgo ya que una vez el alimento se corta tiene que ir en refrigeración. De esta manera se está interrumpiendo lo que sería la cadena del frío y por tanto un mayor riesgo, concluye.

