Isabel Viña, médica: «Los espasmos musculares y la fatiga crónica son manifestaciones de la falta de magnesio» La experta en suplementación y metabolismo explica que el ejercicio físico o el consumo de alcohol pueden favorecer su insuficiencia

Mar Georga Viernes, 24 de octubre 2025, 00:59

Según la Clínica Universidad de Navarra, el magnesio es un mineral esencial del cuerpo humano, ya que desempeña un papel fundamental en su correcto funcionamiento. Un nivel óptimo de magnesio resulta crucial para la salud general, y de manera más específica, es necesario para que el cuerpo realice una correcta «contracción muscular, transmisión nerviosa, síntesis de proteínas y regulación de la presión arterial».

Isabel Viña, médica especializada en endocrinología y nutrición, ha alertado en un reciente vídeo de las señales que puede estar enviando el cuerpo en aquellos casos en los que se padece un déficit. «El primero sería calambres musculares incluyendo tics en los ojos. ¿Y esto por qué es? Porque el magnesio es fundamental para la relajación neuromuscular. Cuando no tenemos suficiente magnesio en el interior de las células, no se produce ese ciclo de contracción y relajación, hay una contracción continua y eso se manifiesta como calambres y tics en los ojos», señala la experta.

El segundo síntoma que puede manifestarse ante la falta de magnesio es la fatiga crónica y la fatiga muscular. «¿Y esto por qué es? Porque el magnesio es fundamental para la estabilización de la molécula de ATP, que ya sabéis que es la moneda energética universal y con lo que funcionan todas las células. Todo lo que comemos se convierte en ATP. Y, a la misma vez, el magnesio es fundamental para el correcto funcionamiento de las mitocondrias, que son nuestra fábrica de energía», explica la nutricionista.

La tercera señal de aviso está relacionada con el cerebro y con los estados anímicos. «En tercer lugar, pero no menos importante, puede dar lugar a alteraciones en el estado de ánimo. Primero, porque el magnesio es fundamental para el correcto metabolismo de eliminación del cortisol, y a la misma vez el magnesio es clave para la correcta producción de neurotransmisores como la serotonina», destaca Isabel Viña.

Es por ello que la experta en salud recomienda los siguientes alimentos en aquellos casos en los que se necesite aumentar los niveles de magnesio:

-Semillas de calabaza (30 g un puñado): 150 mg de magnesio elemental

-Espinacas cocidas (150 g): 100-120 mg

-Quinoa cocida (100g): 60-70 mg

-Pipas de girasol (un puñado): 90 mg

-Almendras / anacardos (un puñado): 70–75 mg

-Lentejas cocidas (100 g): 70–75 mg

-Semillas de lino molidas (1 cucharada sopera): 40 mg

Por último, la médica experta en suplementación, metabolismo y hormonas explica que, en ocasiones, una correcta alimentación puede no ser suficiente para que los niveles de magnesio requeridos por el cuerpo sean cubiertos. Es entonces cuando se puede necesitar de complementos alimenticios, aunque siempre deben de utilizarse bajo supervisión de un profesional.