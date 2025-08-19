Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Suplementos alimentarios Unsplash

La despensa se llena de suplementos alimentarios: para qué sirve cada uno (si es que sirven para algo)

Esta semana, en Vivir bien hablamos de la nueva despensa de algunas personas, formada por proteínas, omega-3 o magnesio

M. Hortelano

M. Hortelano

Valencia

Martes, 19 de agosto 2025, 00:20

Los suplementos alimentarios están de moda. Los toma casi todo el mundo y casi para cualquier cosa. Los motivos son variados: para descansar mejor, para ... concentrarse más, para quemar más grasa, para aumentar músculo, para envejecer mejor o para tener mejor pie y pelo. Hay una cápsula o batido para casi todo. En 2025, los suplementos alimentarios han pasado de estar en un estante apartado de la farmacia a formar parte de lo que muchos llaman la nueva despensa. Se mezclan en cafés, batidos, postres e incluso en la rutina nocturna, como si fueran ingredientes mágicos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos policías abaten a tiros a un hombre que intentó agredirlos con un cuchillo en Valencia
  2. 2

    Un gorrilla muere tras recibir una paliza en Valencia a manos de dos hombres que huyeron en una moto
  3. 3 Muere la mujer que fue retenida durante doce días por su pareja en Llíria
  4. 4 Valencia amanece con cielo anaranjado: Aemet da una explicación
  5. 5

    Los vecinos de la Calderona, atemorizados ante un polvorín en mitad del monte
  6. 6 Las tormentas secas originan siete incendios en la Comunitat este lunes
  7. 7 La lluvia vuelve a Valencia esta semana y Aemet activa un doble aviso para este martes: dónde y cuándo va a llover
  8. 8 Colapsa un colector en Alboraya por las toallitas húmedas
  9. 9 Extinguido el incendio forestal en Jarafuel
  10. 10 Los autónomos estallan contra las bajas laborales fraudulentas en menores de 30 años y piden medidas de control: «Es algo que no cuadra»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La despensa se llena de suplementos alimentarios: para qué sirve cada uno (si es que sirven para algo)

La despensa se llena de suplementos alimentarios: para qué sirve cada uno (si es que sirven para algo)