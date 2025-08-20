Cómo evitar el contagio de hongos en las piscinas públicas Las duchas públicas son el foco principal para desarrollar una infección contagiosa en la piel

Laura Carrasco Miércoles, 20 de agosto 2025, 00:05 Comenta Compartir

Las piscinas municipales se han convertido en uno de los grandes reclamos de los ciudadanos, y más en estas épocas, donde lo que más se espera es disfutar del sol y darse un buen chapuzón. No obstante, a pesar de los beneficios que puede aportar a nuestra salud un baño en pleno verano, lo cierto es que estos sitios pueden acarrear también importantes riesgos. Las piscinas y duchas públicar son el lugar ideal para desarrollar una infección por hongos en la piel.

Estas infecciones fúngicas, que se desarrollan sobre todo cuando no se mantiene una buena higiene, suelen crecer en los pies. Su contagio proviene casi siempre en lugares en los que coinciden varias personas y llevan los pies descalzos, por lo que piscinas y duchas pueden ser lugares muy problemáticos.

Infecciones por hongos más frecuentes

Tinea Pedis: conocida como 'pie de atleta', esta es una de las infecciones más comunes. Este hongo se desarrolla en el tejido muerto y, en la mayoría de ocasiones, la infección es causada por el Trichophyton rubrum. Se suele dar en ambientes cálidos y húmedos y sus síntomas engloban descamación, enrojecimiento, picor, ardor, ampollas y dolor.

Tinea Versicolor: Esta infección causa una decoloración temporal de la piel haciéndola más clara u oscura. Aunque suele ocurrir en la zona del pecho o de la espalda, también puede darse en los pies.

Cómo evitar contraer hongos en la piscina

En verano, el calor y la humdad pueden intensificar los contagios. Pese a que es difícil saber cómo y cuándo puedes contagiarte, estos son algunos consejos que pueden ayudar a prevenir estas infecciones.

1. Utilizar calcetines de materiales naturales y absorbentes y cambiarlos regularmente

2. Evitar zapatos apretados de materiales que retengan la humedad (vinilo o goma)

3. No ir descalzo por el borde de la piscina y evitar hacerlo en suelo mojado, priorizar el uso de chanclas en su lugar

4. Lavarse las manos y los pies habitualmente y ducharse antes y después de cada baño, siempre con las chanclas puestas

5. Secarse los pies entre los dedos después del baño

6. No compartir toallas ni ropa

7. Tener precaución con los animales que pueden contagiar infecciones por hongos a las personas

8. Acudir al dermátologo si se sufre alguna de estas erupciones de hongos para evitar su extensión

Temas

Piscinas