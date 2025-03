El alimento que ayuda a mejorar la salud del corazón, regula el tránsito intestinal y reduce el colesterol

D. Merino Domingo, 30 de marzo 2025, 01:01 Comenta Compartir

Los superalimentos y las infusiones dejaron de ser una moda pasajera para pasar a convertirse en uno de los pilares fundamentales de la buena alimentación. Especialmente tras períodos de grandes excesos como el verano o la Navidad. Todo ello tiene una razón, las múltiples propiedades y beneficios que su consumo tiene para el organismo. Y es que los también denominado 'superfoods' aportan un puntito extra que permiten conseguir nuestro objetivos antes de lo previsto.

No obstante, los superalimentos no son la panacea a todos los problemas. De ahí que los expertos siempre recuerden que hay que tener presente que las dietas milagro no existen y la clave reside en unos buenos hábitos, un menú sano y equilibrado, evitar las grasas y la realización de ejercicio físico de manera frecuente. Si se dan todos estos factores alcanzaremos nuestra meta en un tiempo récord.

Retomando el ámbito de los 'superfoods', los hay de todo tipo y sabor, por lo que en función de nuestros gustos y lo que busquemos podemos optar por una u otra opción. La ventaja es que se pueden conseguir de manera rápida y sencilla en los supermercados de barrio o en las tiendas especializadas más cercanas. Uno de los alimentos que debería formar parte de las despensas de cualquier hogar es la jícama, nabo mejicano o frijol de ñame.

Este alimento es también un vegetal de raíz con una textura muy peculiar, crujiente y con pulpa blanca. Al igual que los nabos, la jícama tiene un alto contenido de fibra y se puede usar en sopas, salteados y ensaladas. No obstante, su piel es más fibrosa y áspera, por lo que normalmente se pela. Además, el sabor es mucho más dulce.

Este alimento ayuda a regular el tránsito intestinal. Un estudio publicado en el 'World Journal of Gastroenterology', compiló resultados de cinco estudios y encontró que la fibra dietética puede aumentar la frecuencia de las deposiciones en personas con estreñimiento. Precisamente la jícama tiene un alto contenido en fibra.

No obstante, pese a que los nabos pueden proporcionar parte de fibra, es necesario complementarla con otros alimentos ricos como hortalizas, legumbres, cereales integrales y fruta. Además, una revisión publicada en el 'American Journal of Clinical Nutrition' mostró que un mayor consumo de vegetales, especialmente de la familia de las crucíferas, se asocia con un menor riesgo de muerte por enfermedad cardíaca.

Además, hay que destacar que al aumentar la ingesta de fibra, se reducen los niveles de colesterol total y, por lo tanto, de LDL, dos factores también de riesgo para las enfermedades cardiovasculares. A esto hay que sumarle que los nabos son excelentes aliados de una dieta para bajar de peso. La fibra se mueve lentamente a través del tracto digestivo, lo que ralentiza el vaciado del estómago para mantener la sensación de saciedad durante más tiempo.

Cómo consumirla

La parte comestible de la jícama son sus raíces, las cuales tienen un sabor dulce, almidonado y generalmente se come cruda con sal, limón y chile o como ensalada junto a otros vegetales o frutas. También puede utilizarse para preparar jugo o en preparaciones, como sopas o guisos

Recuerda que esta es información general y bajo ningún concepto sustituye el consejo de un profesional.