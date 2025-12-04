¿Por qué van a la huelga los médicos?: estas son sus principales reivindicaciones Reclaman un Estatuto del Médico y poder negociar sus propias condiciones

Los médicos españoles han convocado una huelga del 9 al 12 de diciembre para reclamar, principalmente, un Estatuto del Médico ante la negativa del Ministerio de Sanidad a ponerlo en marcha. Desde la Asociación de Médicos Unidos por sus Derechos explican cuáles son sus seis principales reivindicaciones:

1. Defienden que soportan actualmente «agendas interminables de pacientes cada día mientras las listas de espera quirúrgicas no dejan de crecer (126 días de media). Esta presión asistencial, derivada de la falta de médicos, impide ofrecer una atención de calidad al paciente».

2. La falta de personal, tipos de contratos o salarios que consideran bajos: «Contratos temporales como norma, guardias de 24 horas remuneradas por debajo de la hora ordinaria y sin descanso suficiente, salarios muy inferiores a la media europea…Todo ello hace imposible que el sistema atraiga el talento médico ni que lo retenga».

3. Indefensos ante agresiones físicas y verbales. 847 agresiones registradas solo en lo que va de 2025. Argumentan que «la ausencia de medidas efectivas de protección y la impunidad de muchos agresores han convertido el ejercicio de la medicina en una profesión de riesgo».

4. Los salarios no suben y la pérdida de poder adquisitivo acumulada es superior al 30% desde 2009. «Los médicos han sufrido una congelación salarial durante más de una década mientras la inflación y el coste de vida se disparan. Son de los peor pagados de Europa occidental para igual nivel formativo y responsabilidad», indican.

5. Intrusismo y desprofesionalización de la asistencia. Ante la falta de médicos, la administración opta por la delegación de funciones propias del médico a otros perfiles sin la formación ni responsabilidad legal correspondiente. Un hecho que pone en riesgo la seguridad del paciente.

6. Ausencia de diálogo real con las administraciones. El Ministerio de Sanidad se cierra en banda y se niega a abordar la reivindicación del Estatuto del Médico. La ministra llegó a calificar la propuesta como un «completo error».

Enrique Alfonso Muñoz, presidente de Médicos Unidos por sus derechos, explica a LAS PROVINCIAS cuáles son las demandas básicas que solicitan los médicos: «La línea roja de las negociaciones con el ministerio, que es la principal reclamación de los médicos, es que podamos negociar nuestras propias condiciones laborales. A día de hoy el conjunto de los profesionales sanitarios negocia para todos y los médicos siempre somos minoría. Siendo la profesión con mayor formación no podemos decidir sobre nosotros mismos».

Añade que «tenemos guardias de 24 horas que no cuentan como tiempo trabajado para la jubilación. Jornadas semanales de hasta 90 horas. Son situaciones que no vive ningún otro trabajador de sanidad pero como no tenemos peso en esa negociación acabamos teniendo peores condiciones».

En este sentido, señalan que las nuevas condiciones propuestas por el Gobierno no modifican su situación: «El nuevo Estatuto Marco que propone la ministra mejora la actual situación pero no cambia ninguno de los postulados que generan que no pueda desarrollar su carrera en igualdad de condiciones y que perpetúan la degradacion del sistema sanitario».

Subraya que se ha generado una lucha de clases con el resto de sindicatos: «Pedimos un Estatuto del Médico donde podamos negociar nuestras propias condiciones laborales. No es ir contra ningún otro colectivo, pero al resto de sindicatos de la mesa (CC.OO, UGT, CSIF, CIG y SATSE) no les parece bien que el ministerio esté hablando con los médicos. Están instalados en una lucha de clases particular que lleva a la Sanidad a la ruina por motivos ideológicos. No les gusta que queramos negociar nuestras propias condiciones».

Por último, recalca que «lo último que quiere un médico es ir a una huelga, nos va a costar mucho, pero si el sistema se cae, decimos cómo arreglarlo y no se nos escucha, no nos dejan otra opción. Nos disculpamos con los pacientes que se vayan a ver afectados la semana que viene pero al mismo tiempo les hacemos partícipes y les invitamos a reclamar a los gobernantes que hagan su trabajo para que tengan a su disposición médicos con tiempo para atenderles como corresponde. Es evidente que el sistema nacional de salud está enfermo. Todos los médicos de España le estamos diciendo a los gobernantes qué deben hacer para curarlo, pero hacen caso omiso. Si no queremos perderlo nos toca ir a la huelga».