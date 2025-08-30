Último aviso de los expertos sobre un efecto secundario del ibuprofeno y paracetamol Una nueva investigación sugiere un problema asociado al uso de ambos medicamentos: «Una de las mayores amenazas para la salud en el mundo»

Tamara Villena Valencia Sábado, 30 de agosto 2025, 00:40 Comenta Compartir

Ibuprofeno y paracetamol son dos de los medicamentos más usados por los españoles. No faltan en ningún botiquín y son de los más demandados en farmacias, ya que suelen ser los más recurrentes para tratar de calmar el dolor o reducir inflamación (en el caso del ibuprofeno). Sin embargo, es fundamental no tomarlos a la ligera por muy habitual que suela ser su receta o consumo, ya que al fin y al cabo son medicamentos y como tal conllevan una serie de efectos y posibles riesgos en la salud.

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) recuerda recurrentemente en sus redes sociales que ambos medicamentos se deben tomar en la dosis más baja posible, dentro deque le permita controlar sus síntomas y durante el menor tiempo que nos deje la dolencia.

Ahora, una nueva investigación de la Universidad de Australia Meridional (Australia), publicada en 'npj Antimicrobials and Resistance', muestra que medicamentos como el ibuprofeno y el paracetamol también están alimentando silenciosamente una de las mayores amenazas para la salud en el mundo, la resistencia a los antibióticos.

En el primer estudio de este tipo, los investigadores descubrieron que el ibuprofeno y el paracetamol no solo fomentan la resistencia a los antibióticos cuando se utilizan por separado, sino que la amplifican cuando se utilizan juntos.

Al evaluar la interacción entre medicamentos no antibióticos, el antibiótico de amplio espectro ciprofloxacino y la 'Escherichia coli' (E. coli), una bacteria común que causa infecciones intestinales y del tracto urinario, los investigadores descubrieron que el ibuprofeno y el paracetamol aumentaban significativamente las mutaciones bacterianas, lo que hacía que la 'E. coli' fuera muy resistente al antibiótico.

Se trata de un hallazgo importante que tiene graves implicaciones para la salud. La Organización Mundial de la Salud (OMS) informa de que la resistencia a los antimicrobianos es una amenaza mundial para la salud pública y que la resistencia bacteriana fue la causa directa de 1,27 millones de muertes en todo el mundo en 2019.

«Los antibióticos han sido durante mucho tiempo fundamentales en el tratamiento de enfermedades infecciosas, pero su uso excesivo y abusivo generalizado ha provocado un aumento mundial de las bacterias resistentes a los antibióticos», afirma la investigadora principal, la profesora asociada Rietie Venter.

Al hilo, ha explicado que en este estudio analizaron el efecto de los medicamentos no antibióticos y la ciprofloxacina, un antibiótico que se utiliza para tratar infecciones comunes de la piel, el intestino o las vías urinarias. «Cuando las bacterias se expusieron a la ciprofloxacina junto con ibuprofeno y paracetamol, desarrollaron más mutaciones genéticas que con el antibiótico solo, lo que les ayudó a crecer más rápido y a volverse altamente resistentes. Lo preocupante es que las bacterias no solo eran resistentes al antibiótico ciprofloxacina, sino que también se observó un aumento de la resistencia a otros muchos antibióticos de diferentes clases», ha detallado.

«También descubrimos los mecanismos genéticos que subyacen a esta resistencia, ya que tanto el ibuprofeno como el paracetamol activan las defensas de las bacterias para expulsar los antibióticos y hacerlos menos eficaces», ha resaltado.