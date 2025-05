Tania Llasera habla de la enfermedad que no sabía que tenía y que le provocó dos abortos

Nacho Ortega Valencia Sábado, 10 de mayo 2025, 01:08 Comenta Compartir

Tania Llasera vivió entre 2010 y 2018 sus años dorados en la televisión. En esa década despuntó como reportera, presentadora y copresentadora de numerosos programas de televisión, desde El Intermedio a Mira quién mira (2010), Fama, ¡a bailar! (2011) o La Voz (2012-2017) y La Voz Kids (2014-2018). Lo que poca gente sabe es que cuando estaba en su mejor momento profesional también vivió algunas de sus peores experiencias personales.

Llasera se casó en 2012 con Gonzalo Villar y en 2014 anunció que estaba embarazada de su primer hijo, algo que desmintió poco después. En realidad, no hubo confusión ni mentira. La bilbaína, que entre otras cosas en la actualidad presenta el proyecto digital Upeka, ha explicado en uno de los programas dedicado a las enfermedades autoinmunes que sufrió dos abortos por un problema que ella desconocía.

«Dejé un vicio legal para quedarme embarazada y cogí mucho peso y hubo muchos cambios en mi persona», explica en un programa en el que comparte mesa con Gabriela Pocoví (divulgadora y experta en el sistema inmune), Camino Villa (modelo e influencer) y️ Sari Arponen (doctora en Ciencias Biomédicas y experta en microbiota). «Tardé un año año y algo en quedarme embarazada y lo perdí a los 7 semanas. Eso fue en junio del 2014. En octubre de 2014 volví a perder otro bebé de 7-8 semanas y dije 'Qué casualidad ¿no? Justo en la misma semana'», recuerda.

«Entonces me puse en Sangogle a buscar (que no lo recomiendo por supuesto, desde aquí no lo recomendamos), pero casualmente mi ginecóloga que es muy maja me escuchó«, aclara. »Y le dije «Yo creo que va a ser esto, creo que tengo Hashimoto». En la enfermedad de Hashimoto, las células del sistema inmunitario producen la muerte de las células de la tiroides que producen las hormonas. Es decir, que quien la tiene sufre hipertiroidismo. Con todas sus consecuencias.

Y este descubrimiento cambió la vida de Tania Llasera. Ahora ya sabía qué sufría y sabía cómo ponerle solución. «Lo miramos, hicimos análisis de sangre y efectivamente era exactamente eso. A partir de entonces los niños agarraron perfectamente, no tuve problema gracias a una serie de medicaciones. Y así me di cuenta de que yo tenía la enfermedad de Hashimoto, que era hipotiroidea, y eso significa que básicamente que sufría una desregulación de las hormonas... Y las hormonas qué importantes son... ¡Chupito en casa cada vez que digamos hormonas, por favor!», exclamaba agradecida al recordarlo.

Así, en junio de 2015 anunció que esperaba su primer hijo. Esta vez sí. Y el 12 de enero de 2016 dio a luz mediante cesárea a José Bowie, en honor al cantante David Bowie, aunque su nombre real es simplemente José. El 5 de septiembre de 2017 nace su segundo bebé, una niña llamada Lucía.

Cuidarse antes de tener la enfermedad

Gabriela Pocoví (Nutri Gaby), experta en el sistema inmune, recuerda que «las enfermedades autoinmunes tienen muchísimo que ver con esos factores ambientales. Hay una parte genética, sí, que contribuye, que uede ir del 10-20-30% como mucho, pero hay un buen 70% en el cual podemos incidir: en la alimentación, en el ejercicio físico, en el sueño, en el estrés... y que es totalmente modificable. Entonces mi reflexión es: no esperes tener una clasificación, un diagnóstico, una etiqueta, para empezar a hacer cambios en tu salud», concluyó.