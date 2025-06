Silvia Llop, psicóloga: «¿Una no-relación engancha como una máquina tragaperras»

María Gardó Valencia Lunes, 30 de junio 2025, 11:06 Comenta Compartir

En los tiempos actuales son muchas las personas que acaban enfrascadas en relaciones tóxicas o dependientes. Es por ello que los temas sobre psicología y pareja interesan de forma especial. Hay psicólogos expertos en la materia que intentan poner luz a estos problemas.

Silvia Llop, psicóloga en asuntos de amor, ha abordado este tema en una reciente intervención en el pódcast 'Voces con huella'. La experta es tajante en cuanto al daño que pueden hacer este tipo de vínculos, donde se invierte mucho tiempo y energía aunque no se obtiene compromiso.

En este sentido, Llop dice que cuando «dedicas mucho tiempo a alguien, inviertes mucho… Algo que pasa mucho en las 'no-relaciones', cuando tú quieres la relación, pero la otra persona te dice que no, pero está súper bien, pues manteniendo relaciones íntimas contigo, viviendo ratitos, compartiendo cosas…», explica la psicóloga.

En estos casos, uno de los dos sí desea una relación con nombre y apellidos, mientras que el otro prefiere no poner etiquetas. El problema es que esta ambigüedad prolongada genera frustración, ansiedad y una peligrosa ilusión de avance: como si con el tiempo, la cosa acabara transformándose en una relación real.

«Inviertes mucho, mucho tiempo y es como las máquinas tragaperras. Que tú vas poniendo la monedita y llega un momento que dices: '¡Cada vez está más cerca el premio! ¡Está más cerca! No me voy a levantar, no vaya a ser que venga aquí otra persona y me gane el premio'», advierte.

