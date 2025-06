La psicóloga Silvia Congost, sobre la dependencia emocional: «Aunque en el fondo sabes que ahí no debes quedarte, sientes pánico a estar sin esa persona»

María Gardó Valencia Jueves, 26 de junio 2025, 01:30 Comenta Compartir

La psicóloga Silvia Congost, experta en relaciones de pareja, ha subido un nuevo vídeo a sus redes sociales en el que habla de uno de los temas que más trata en terapia: la dependencia emocional.

«A veces no somos conscientes, pero quedar atrapados en relaciones en las que hay dependencia emocional es algo mucho más frecuente de lo que imaginamos», comienza diciendo en un vídeo subido a su cuenta de Instagram y añade: «Le pasa a muchísima gente y no te das cuenta de que no estás bien. Hay momentos en los que tomas conciencia de que ahí no debes quedarte, pero sientes un pánico terrible a quedarte sin esa persona debido a esa dependencia».

«Es como que ya sabemos que es un lugar en el que no debemos estar pero nos sentimos incapaces de tomar decisiones. El pánico te paraliza y conectas con un miedo enorme a no poder seguir sin él o ella. Es lo que hace esa adicción. La dependencia emocional no deja de ser esa adicción y para salir de ella, lo primero es que la persona entienda lo que le pasa», sigue diciendo la psicóloga.

«No estás loco ni eres tonto por tener dependencia, lo que pasa es que te has enganchado a esa persona. Tu cerebro siente que necesita a esa persona aunque no sea así. Luego hay que comprender lo que te ha llevado a engancharte. Cuáles son las señales que te indicaban que esa persona no era, no te trataba bien o que ahí no era y tú decidiste ignorar para no perder a esa persona», continúa Congost.

«Una vez entiendes todo, tienes que empezar un proceso para fortalecer tu autoestima y volver a conectar contigo, con tu esencia y recordar quién eras tú antes de esa relación. Qué cosas hacías y te gustaban a ti y enforcarte en tu futuro y en lo que quieres construir», concluye en el vídeo.

