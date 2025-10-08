Sanidad ordena la retirada de este alimento de los supermercados por la presencia de fragmentos metálicos en su interior Las autoridades sanitarias han detectado esta anomalía en un lote de un producto de 'Bioporc'

Mario Lahoz Valencia Miércoles, 8 de octubre 2025, 01:08

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha emitido una alerta tras recibir información de las autoridades francesas a través de la Red de Alerta Alimentaria Europea (RASSF). El motivo es la posible presencia de fragmentos metálicos en un producto.

El alimento que se ha visto afectado es el 'Confit de foie de ave al Oporto' de la marca 'Bioporc' envasado en tarro de cristal con tapa metálica, con un peso de unidad de 120 gramos. El lote implicado es el R052a con fecha de caducidad del 28 de febrero de 2029.

La distribución inicial del producto se ha detectado en Cataluña, aunque no se descarta la presencia de este en el resto de comunidades.

Las autoridades sanitarias instan a los consumidores que tengan este producto en casa que eviten consumirlo y lo devuelvan en el punto de compra si es posible.

La alerta ya ha sido trasladada a las comunidades autónomas mediante el Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.