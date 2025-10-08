Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una mujer compra en un supermercado, imagen de archivo. Fotolia

Sanidad ordena la retirada de este alimento de los supermercados por la presencia de fragmentos metálicos en su interior

Las autoridades sanitarias han detectado esta anomalía en un lote de un producto de 'Bioporc'

Mario Lahoz

Valencia

Miércoles, 8 de octubre 2025, 01:08

Comenta

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha emitido una alerta tras recibir información de las autoridades francesas a través de la Red de Alerta Alimentaria Europea (RASSF). El motivo es la posible presencia de fragmentos metálicos en un producto.

Sigue a LAS PROVINCIAS en Google Discover

El alimento que se ha visto afectado es el 'Confit de foie de ave al Oporto' de la marca 'Bioporc' envasado en tarro de cristal con tapa metálica, con un peso de unidad de 120 gramos. El lote implicado es el R052a con fecha de caducidad del 28 de febrero de 2029.

La distribución inicial del producto se ha detectado en Cataluña, aunque no se descarta la presencia de este en el resto de comunidades.

Noticias relacionadas

El snack natural que mejora tu colesterol, controla la tensión arterial y ayuda al control del peso

El snack natural que mejora tu colesterol, controla la tensión arterial y ayuda al control del peso

La vitamina que ayuda a fortalecer los huesos y previene el envejecimiento

La vitamina que ayuda a fortalecer los huesos y previene el envejecimiento

Las autoridades sanitarias instan a los consumidores que tengan este producto en casa que eviten consumirlo y lo devuelvan en el punto de compra si es posible.

La alerta ya ha sido trasladada a las comunidades autónomas mediante el Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un joven muere tras caer desde el decimocuarto piso de un edificio de Campanar
  2. 2 Aemet anuncia lluvias de hasta 100 l/m2 en 12 horas el 9 de octubre en Valencia y activa el aviso naranja
  3. 3

    Cambios horarios en Primaria, en la jornada continua y en el uso de tablets, las novedades educativas que vienen
  4. 4 Secuestran a dos hermanos en Valencia para cobrar una deuda de 25.000 euros en una trama de criptomonedas
  5. 5 El 9 de octubre cambian las transferencias en los bancos
  6. 6 Cañizares desvela el día que rechazó a Ábalos: «No soporté esa prepotencia»
  7. 7

    El precio de la vivienda se duplica en Valencia: un piso nuevo de 100 m2 pasa de 190.000 euros a 370.000 en seis años
  8. 8 La dana Alice llega a Valencia cargada de lluvia
  9. 9

    Polo sobre el correo del brutal caudal del Poyo: «El técnico lo ve y dice, bueno, voy a mandarlo... dando por hecho que están al tanto»
  10. 10

    Miguel Barrachina, un valor en alza en el Consell de Mazón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Sanidad ordena la retirada de este alimento de los supermercados por la presencia de fragmentos metálicos en su interior

Sanidad ordena la retirada de este alimento de los supermercados por la presencia de fragmentos metálicos en su interior