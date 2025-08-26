Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Alerta sanitaria en unas conocidas galletas vendidas en España

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición recomienda a las personas que tengan en su domicilio este producto que se abstengan de consumirlos

Nacho Ortega

Nacho Ortega

Valencia

Martes, 26 de agosto 2025, 12:14

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición ha lanzado una alerta alimentaria en relación con unas conocidas galletas de una famosa marca en España. AESAN recibió una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de Madrid relativa a la posible presencia de partículas metálicas, en galletas PIMS NARANJA de la marca FONTANEDA.

Fue la propia empresa, Mondelēz International, quien comunicó la incidencia a las autoridades competentes, en cumplimiento de la legislación y a fin de no poner a disposición de la población alimentos no seguros. Además, se recomienda a las personas que tengan en su domicilio productos afectados por esta alerta, se abstengan de consumirlos.

El lote afectado, OHT1153212, es el de las galletas FONTANEDA PIMS 150G NARANJA que se venden en paquetes de cartón, con fecha de consumo preferente: 30/04/2026 y Código de barras: 7622201639815.

Según la información disponible, la distribución inicial ha sido a las comunidades autónomas de Andalucía, Islas Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña, Cantabria, Comunidad Valenciana y País Vasco, si bien no es descartable que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas.

Mondelēz International, Inc. tuvo unos ingresos netos de aproximadamente 36.400 millones de dólares en 2024 y comercializa emblemáticas marcas internacionales y locales como las galletas Oreo, Fontaneda, y LU, el chocolate Suchard, Milka y Toblerone, los caramelos Halls y quesos como Philadelphia o El Caserío.

