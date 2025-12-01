Sanidad, ante el repunte de gripe y Covid en la Comunitat: «La vacunación es esencial»

Prevención con la vacuna como la mejor de las medidas. El conseller Marciano Gómez ha insistido en la mañana de este lunes en invitar a ... la ciudadanía a que se vacune: «La vacunación es esencial para prevenir en la medida de lo posible la enfermedad, aunque este año es cierto que está la variante que es algo distinta, pero que sí te da cierta cobertura la vacuna actual».

En segundo lugar, ha remarcado la necesidad «de hacer caso a las recomendaciones que ya hemos hecho de protección, de autoprotección de uno mismo y de protección al resto, con las mascarillas en los lugares públicos cuando tengas algún tipo de patología. Ponte la mascarilla cuando llegues a los centros de salud, todos los facultativos ya lo saben, el hecho de ponérsela y en lugares donde puede haber paciente frágil vulnerable, que todo el mundo la lleve como recomendación».

En tercer lugar, Gómez ha apuntado que se impondrán las recomendaciones en base a los departamentos de salud, «porque nuestra geografía es variopinta y no es lo mismo Orihuela que Vinaròs, de tal forma que iremos tomando medidas y escalando las medidas en función de lo que digan los jefes de servicio de Medicina Preventiva de cada departamento, ya que afortunadamente en esta comunidad tenemos unos proyectistas con un altísimo nivel de cualificación».

Por lo que respecta al aspecto asistencial ha asegurado que «ya estamos dotando de más camas y más recursos de personal, porque el plan de invierno lo hemos anticipado y ya estamos funcionando en una estrategia de derivación de aquellos pacientes que tengan que ingresar, darles asistencia en el hospital de agudos y si su patología fuera susceptible de un hospital de crónicos, en crónicos».

Con respecto a la colaboración con el Ministerio, esperan que el día 3, este mismo miércoles, «nos den un documento a los directores generales de Salud Pública e intentar unificar los criterios. La colaboración y la voluntad de la Consejería es total y absoluta de intentar llegar a criterios comunes y homogéneos en todas las comunidades que forman el Estado español. En estas 17 comunidades autónomas que tenemos las competencias transferidas, pero que estamos coordinados por el Ministerio. El viernes pensábamos que nos iban a dar el documento, no nos lo dieron, entonces vamos a esperar a que nos den el documento el día 3 y cuando lleguen a un acuerdo los técnicos desde el punto de vista técnico y científico que es esencial, pues intentaremos y tenemos toda la voluntad de llegar a un acuerdo con el Ministerio».

Ha recordado los datos de la última semana, con un aumento de una incidencia de casos en la gripe y en las infecciones respiratorias agudas: «Tenemos en la semana 47 más casos, infecciones respiratorias agudas globales con 787 casos frente a los 749 que teníamos en la semana 46, pero el número de ingresos por 100.000 habitantes tenemos 12,8 ingresos por insuficiencia respiratoria aguda, mientras que la semana anterior teníamos 12,4. No obstante, el planteamiento de lo que se trata es de acoplarnos, amoldarnos a la situación y estar preparados para cuando venga. Siempre tenemos claro que en estos picos puede haber algún tipo de sobresaturación, pasa año tras año, aún a pesar de las medidas que estamos tomando, pero de lo que se trata es de prevenir y estar preparados por si llega la hospitalización».

Por lo que respecta al ritmo de vacunación, está siendo «levemente superior al año pasado en gripe, en COVID sí que es cierto que está más estabilizado, pero vamos a poner todos los medios para todo aquel que quiera pueda venir a vacunarse. Yo insisto muchas veces en que hay que vacunarse antes de que llegue la enfermedad. De hecho, quiero recordar que hace tres o cuatro semanas yo me vacuné. Hay que vacunarse cuando hace buen tiempo, cuando la enfermedad todavía no ha llegado para que tengamos las defensas inmunitarias lo suficientemente preparadas para cuando llegue. No obstante, cualquier momento siempre es bueno vacunarse y nosotros estamos abiertos a seguir tal como lo estamos haciendo».