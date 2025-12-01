Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Policía desarticula en Castellón un grupo supremacista que se preparaba para cometer atentados
El conseller Marciano Gómez, en un acto. Jesús Signes

Sanidad, ante el repunte de gripe y Covid en la Comunitat: «La vacunación es esencial»

El conseller de Sanidad confía en llegar a un consenso nacional sobre medidas, asegura que están dotando de más camas y personal y reconoce que los picos y la sobresaturación «llegarán, como todos los años»

Manuel García

Valencia

Lunes, 1 de diciembre 2025, 12:06

Comenta

Prevención con la vacuna como la mejor de las medidas. El conseller Marciano Gómez ha insistido en la mañana de este lunes en invitar a ... la ciudadanía a que se vacune: «La vacunación es esencial para prevenir en la medida de lo posible la enfermedad, aunque este año es cierto que está la variante que es algo distinta, pero que sí te da cierta cobertura la vacuna actual».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Pere Navarro, director general de la DGT, avisa a los conductores ante las críticas a la baliza V16: «No nos equivoquemos»
  2. 2 El milagro del niño rescatado en aguas de Oliva: estaba ya a medio kilómetro de la costa
  3. 3 Encuentran al niño de 12 años desaparecido durante una acampada en el monte en Navarrés
  4. 4 Letizia ya tiene sustituto de Felipe
  5. 5

    El infierno de Angie: «Me dio un chupito y perdí el control de mi cuerpo. Me violó en su casa»
  6. 6 Salomé Pradas: «Sánchez fue inhumano, indigno»
  7. 7 La nieve ya cubre la Comunitat: los municipios donde más frío ha hecho este domingo
  8. 8

    Expresidentes y compañeros del PP dan el último adiós a José Luis Olivas
  9. 9

    El cerco a los patinetes afectará a medio millón de conductores en la Comunitat
  10. 10 El exquisito menú que degustó el rey Felipe VI en Valencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Sanidad, ante el repunte de gripe y Covid en la Comunitat: «La vacunación es esencial»

Sanidad, ante el repunte de gripe y Covid en la Comunitat: «La vacunación es esencial»