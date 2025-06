El nutricionista Pablo Ojeda desvela la clave de Cristina Pardo para adelgazar 20 kilos

Marta Palacios Valencia Domingo, 29 de junio 2025, 01:01 Comenta Compartir

El nutricionista y dietista Pablo Ojeda es popularmente conocido por sus apariciones en el programa de La Sexta 'Más vale tarde'. Y fue en este espacio donde conoció a la periodista Cristina Pardo, quien ha confiado en el experto para mejorar sus hábitos alimenticios.

El cambio físico de la presentadora ha sido notable en los últimos años y al parecer Ojeda está detrás de él. Así lo ha confirmado el experto en el programa de radio 'Tómatelo menos en serio', donde ha desvelado que Pardo ha adelgazado aproximadamente 20 kilos. Pero eso no es todo, además Ojeda ha contado cuál ha sido la clave del éxito para perder tanto peso y no tener el conocido 'efecto rebote'. «Le ha pasado una cosa muy curiosa que es el éxito total, que es mantenerse en salud», ha confesado.

Según Ojeda, el secreto está en que Pardo «empezó a perder peso y adoptó una alimentación con la que se sentía muy cómoda», momento en el que se empezó a sentirse mejor consigo misma y a estar más motivada. «Como se encontraba tan a gusto, dejó de fumar«, ha añadido el nutricionista. Y al «respirar mejor», tal y como cuenta, Cristina Pardo «empezó a correr, y ahora sale a correr todos los días. Está súper fit y está encantada».

Sin embargo, Cristina Pardo no sólo sale a correr, sino que también practica boxeo, tal y como confirmó en una de sus intervenciones en 'El Hormiguero', espacio en el que colabora. «Es el único deporte que he encontrado que me gusta», llegó a confesar allá por 2023 en el programa de Pablo Motos.

Temas

Dietética

Alimentación