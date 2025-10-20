«Una legislación que frena a los higienistas dentales»

En los últimos meses, estamos asistiendo a continuas movilizaciones reivindicativas, reuniones con Ministerios y otras acciones, de parte del colectivo de técnicos sanitarios de España, que, tras años de lucha por la consecución de su objetivo, que la ley española los convalide como grado universitario, están hartos de ser ignorados.

El colectivo de higienistas dentales de España, representada por sus colegios profesionales y asociaciones, al hilo de esta reclamación, lleva años también, pidiendo un avance y desarrollo en su competitividad profesional, ¿cómo? a través del reconocimiento del grado. Progresión que solo se podrá alcanzar si la ley reconoce la realidad del ejercicio profesional de este colectivo; reflejándolo en la ley de ordenación de profesionales sanitarios, de 2003; y en la ley educativa que recoge las enseñanzas oficiales del currículum formativo de Ciclo Superior de Higiene Bucodental.

Al higienista dental español le resulta muy difícil, circular libremente y entrar en el juego del libre mercado. La formación del higienista dental es un FP Superior. Mientras en otros países miembros de la Unión Europea, el higienista dental es un profesional sanitario con una formación universitaria. ¿Qué implica esto? Que a los higienistas dentales españoles no se les puede reconocer en la Unión Europea. Lo que les imposibilita formar parte del ideal vendido por los políticos del libre mercado. Profesionales que se encuentran atados de pies y manos. Bloqueados como profesionales, como trabajadores. A los que la administración les anula o dificulta sus proyecciones de futuro, de progreso, de crecimiento.

Ampliar

Es necesario ampliar la carga lectiva y los contenidos formativos que conlleven un desarrollo y adquisición de más competencias profesionales, sobre todo en el ámbito de la prevención, igualándose a sus colegas europeos.

El libre mercado mencionado arriba, genera una codependencia entre naciones que posibilitan intercambios de productos y servicios, tangibles e intangibles, que mejoran la actividad comercial entre ellos; generando riqueza y crecimiento para todos.

Resulta irónico saber que hay países del marco europeo que demandan higienistas dentales vecinos. Y que los españoles encuentran verdaderas barreras de entrada para poder cubrir esa demanda. Muchos de ellos desisten en su intento de trabajar en el extranjero, dadas las trabas de equiparación de títulos, al no tener una misma formación.

El sistema legislativo debe de actualizar y ampliar los contenidos de la ley del 86 sobre profesionales sanitarios: odontólogos, protésicos e higienistas dentales. Han transcurrido más de 35 años desde su publicación. Es vital modificar el modelo formativo del higienista dental para adaptarlo al mercado europeo. Contenido obsoleto, ambiguo y con claros-oscuros, que no refleja la realidad profesional. Y que está generando una polémica innecesaria en el sector odontológico. Una ley que en vez de propiciar un trabajo en equipo y multidisciplinar, está ocasionando fricciones innecesarias que bloquean el buen funcionamiento del equipo clínico.

La realidad diaria del sector sanitario avanza muy rápido en comparación a la normativa educativa. El concepto de salud se extiende día a día en la conciencia de la ciudadanía. Por lo que es necesario dotarla de profesionales, cada vez mejor formados, para dar un servicio comunitario a la altura de la realidad social en la que vivimos.

Los higienistas dentales están fuera de las referencias del Marco Europeo de Cualificaciones para el Aprendizaje Permanente y del Sistema Europeo de Transferencia y Acumulación de Créditos (con un mínimo de 180 ECTS); ya que, en España, la formación del colectivo es de 120 ECTS, con 2000 horas lectivas.

Es evidente, que el fin de cualquier modificación normativa, debiera ser adecuar el currículum académico a la formación y cualificaciones profesionales de la mayoría de los países más avanzados de la Unión Europea.

Dicho lo cual, la administración debe de tomar cartas en el asunto. Valorar la situación de desequilibrio que se está fomentando desde España, con los técnicos sanitarios, entre ellos, los higienistas dentales.

¿Cómo no van a tener mala imagen los profesionales que vienen de un FP? La Formación Profesional sigue siendo el patito feo del sistema educativo español.