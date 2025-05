Jorge Orduña, sobre la fibromialgia: «Hay infradiagnóstico por el estigma del dolor crónico y la fragmentación en la asistencia sanitaria»

Luis Urios Ibáñez Valencia Lunes, 12 de mayo 2025, 11:18 Compartir

Según la Organización Mundial de la Salud, la fibromialgia afecta aproximadamente al 2-4% de la población mundial. En España, más de un millón de personas conviven con esta patología, caracterizada por un dolor musculoesquelético crónico generalizado, acompañado de fatiga intensa, alteraciones del sueño, problemas de concentración y una alta sensibilidad al tacto.

Esta enfermedad ha estado mucho tiempo envuelta en mitos como el de que no existe o el de que sus pacientes exageran. Ideas totalmente desmentidas sobre una dolencia que, además, continúa recibiendo un importante infradiagnóstico por la dificultad que supone diagnosticarla. Hablamos con el doctor Jorge Orduña, de la Unidad del Dolor de Quirónsalud Valencia y Centro Médico Quirónsalud Mercado de Colón.

-La fibromialgia es una enfermedad invisibilizada. ¿Qué impacto puede tener esto sobre el paciente?

-El impacto de la fibromialgia va mucho más allá del dolor físico. Muchas personas que la padecen experimentan incomprensión, frustración, aislamiento y ansiedad. La falta de una causa clara, el retraso diagnóstico y las dificultades para que su entorno entienda su sufrimiento pueden llevar también a cuadros depresivos o a una pérdida progresiva de la autoestima. En nuestras Unidades del Dolor no solo tratamos síntomas, sino que acompañamos procesos. Sabemos que una persona con fibromialgia no solo necesita un tratamiento clínico, sino también sentirse escuchada, comprendida y respetada.

-Muchos pacientes tardan años en recibir un diagnóstico. ¿Por qué sigue siendo tan difícil identificar esta enfermedad?

-La fibromialgia es una enfermedad compleja porque no se manifiesta con alteraciones visibles en análisis de sangre o pruebas de imagen convencionales. Esto genera frustración tanto en pacientes como en profesionales. El diagnóstico se basa en criterios clínicos y en descartar otras causas de dolor crónico generalizado, lo que requiere tiempo, experiencia y sensibilidad. Además, durante años ha existido una cierta resistencia dentro del sistema sanitario a reconocerla como una enfermedad real.

-¿Cuáles son los mitos alrededor de la fibromialgia?

-Uno de los mitos más dañinos es que «no existe» o que es un problema exclusivamente psicológico. Aunque factores emocionales pueden influir, eso no invalida su base neurológica. Otro mito frecuente es que el paciente exagera. En realidad, estas personas presentan una sensibilidad aumentada al dolor por alteraciones en el procesamiento sensorial. No es debilidad, es una condición neurofisiológica real.

-¿Sigue habiendo una falta de credibilidad hacia el paciente de fibromialgia?

-Sí, y es una de las mayores cargas que lleva el paciente. Sentirse juzgado o ignorado por profesionales o por su entorno puede generar ansiedad, depresión y aislamiento. Validar al paciente, escucharle y explicarle bien su situación tiene un impacto terapéutico enorme.

-¿Hay una «personalidad fibromiálgica»? ¿Existen rasgos comunes?

-No hay una personalidad que cause fibromialgia, pero es común ver personas autoexigentes, sensibles, con gran sentido de la responsabilidad y que han vivido estrés prolongado. No son culpables de su enfermedad. Esos rasgos, sin embargo, pueden influir en cómo se vive y se gestiona el dolor.

-¿Cómo cambia la vida laboral de quienes la padecen? ¿Deberían existir protocolos específicos?

La fibromialgia puede dificultar mucho la vida laboral. Fatiga, dolor y problemas de concentración afectan al rendimiento. Se deberían implementar adaptaciones del puesto, horarios flexibles y reconocimiento de la enfermedad como causa de discapacidad parcial para evitar la exclusión.

-¿Cómo se aborda una vez ha sido diagnosticada?

-Desde las Unidades del Dolor, el enfoque terapéutico parte de una valoración detallada del dolor y de sus múltiples dimensiones. El equipo médico trabaja para identificar el tipo de dolor predominante y diseñar una estrategia personalizada que combine tratamientos farmacológicos, técnicas intervencionistas avanzadas y pautas para mejorar la calidad del descanso, la movilidad y la autonomía funcional. Además, se ofrece un seguimiento continuo que permite ajustar el tratamiento y reforzar el vínculo terapéutico, un factor determinante para que el paciente recupere la confianza en su cuerpo y en el proceso de recuperación.

-¿Qué tratamientos emergentes o no convencionales le generan más esperanza?

Hay avances en neuroestimulación, terapias integrativas, ejercicio personalizado y psicoterapia. También vemos resultados positivos con mindfulness, educación en dolor y abordajes multidisciplinares. Aunque no hay cura definitiva, hay muchas herramientas que ayudan a mejorar la calidad de vida.

-Si pudiera decirle una sola cosa a un paciente recién diagnosticado, ¿qué le diría?

-Tu dolor es real, no estás solo y hay caminos para mejorar. Es importante mantenerse activo, buscar información fiable y rodearse de un equipo que acompañe y comprenda.

-Se habla de infradiagnóstico en España. ¿Por qué ocurre esto?

-Por la falta de formación específica, la estigmatización del dolor crónico, la sobrecarga asistencial y el enfoque fragmentado de la atención sanitaria. Muchas veces se trata al paciente por síntomas aislados, sin una visión global. Faltan más unidades especializadas en dolor con una mirada integradora.

-¿El estrés puede desencadenar fibromialgia?

-No es la causa única, pero sí un desencadenante frecuente. El estrés mantenido altera el sistema nervioso y puede activar un estado de hipersensibilidad en personas predispuestas. Es un factor clave en el inicio y evolución de la enfermedad.

-Afirman que unidades del dolor como la de Quirónsalud son la mejor opción para una persona con fibromialgia. ¿Por qué?

-Porque la fibromialgia requiere un enfoque interdisciplinar, que no siempre está disponible en atención primaria. Las unidades del dolor ofrecen acceso a médicos especializados en dolor crónico que conocen las particularidades del síndrome; opciones avanzadas como infusiones de lidocaína o ketamina, técnicas intervencionistas y manejo multimodal; coordinación de tratamientos farmacológicos y no farmacológicos de forma personalizada; reducción de la polimedicación y los efectos adversos mediante enfoques combinados y supervisados… Y además de todo eso, las unidades del dolor proporcionan un entorno especializado que maximiza las probabilidades de éxito.

-¿Cómo procesan el dolor las personas con fibromialgia?

-Presentan una alteración conocida como «sensibilización central». El sistema nervioso amplifica señales normales, de modo que estímulos suaves se perciben como dolorosos. Esto se debe a cambios en neurotransmisores y conexiones cerebrales, y explica por qué el dolor es tan generalizado sin que haya lesiones visibles.

