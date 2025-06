Importante aviso de Sanidad a las personas diabéticas

Tamara Villena Valencia Lunes, 23 de junio 2025, 00:54 | Actualizado 01:05h. Comenta Compartir

Las personas diabéticas tienen que controlar muy habitualmente sus niveles de glucosa para tratar de mantenerlos regulados y evitar picos en la sangre que puedan provocar problemas de salud, a corto y largo plazo. Mantener el azúcar dentro de unos niveles recomendados evita futuras complicaciones como daño en los vasos sanguíneos, sistema nervioso y órganos, como los ojos o los riñones, además de reducir el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares.

Hay que tener en cuenta que para las personas con diabetes, los niveles objetivo entre los que se debería mantener la glucosa son ligeramente más elevados que para quienes no padecen esta enfermedad. Según las recomendaciones médicas, estos pueden variar pero generalmente se sitúan entre 80-130 mg/dL en ayunas y por debajo de 180 mg/dL dos horas después de comer.

De ahí que necesario emplear un glucómetro para medir los niveles de azúcar en sangre en casa, que con el uso de las nuevas tecnologías ha ido adaptándose hasta dar paso a aplicaciones que facilitan todo este proceso y llevan un registro de los niveles de glucosa de la persona. Por eso, desde la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), adscrita al Ministerio de Sanidad, han lanzado un importante aviso a las personas diabéticas tras detectar un fallo en una de estas herramientas de medición.

En conreto, la AEMPS ha tenido conocimiento de un fallo en la versión 1.2 de la aplicación para la monitorización continua de glucosa (MCG) 'Dexcom One+ iOS', lo que podría provocar que deje de actualizar los valores estimados de glucosa y que, por tanto, las alertas no se activen.

Riesgo de no detectar una hiperglucemia o hipoglucemia

Asimismo, si la actualización de los valores estimados de glucosa se interrumpe, el gráfico de tendencias podría continuar avanzando en el tiempo sin incorporar nuevos valores estimados de glucosa (VEG), hacer que los puntos trazados desaparezcan del gráfico o incluso que el gráfico de tendencias desaparezca por completo.

En caso de que una persona usuaria desconozca que los valores de glucosa proporcionados por la aplicación no se actualizan debido a este problema con la versión de 'software' 1.2, y que, por tanto, las alertas de glucosa no se activarán, podría no detectarse un episodio de hiperglucemia o hipoglucemia, o tomarse decisiones de tratamiento basadas en datos incorrectos.

La aplicación 'Dexcom One+' para iOS forma parte del sistema de MCG Dexcom One+. Este sistema permite la medición continua de los niveles de glucosa en el líquido intersticial en personas mayores de dos años, incluidas las mujeres embarazadas, y está diseñado para reemplazar las pruebas de glucosa en sangre (GS) mediante lectura capilar a la hora de tomar decisiones de tratamiento.

La interpretación de los resultados del sistema de MCG 'Dexcom One+' debe basarse en las tendencias de glucosa y en las lecturas secuenciales que el sensor realiza a lo largo del tiempo. Además, este sistema contribuye a la detección de episodios de hiperglucemia e hipoglucemia, lo que facilita los ajustes de la terapia a corto y a largo plazo.

La aplicación está disponible para su descarga en Apple App Store. La empresa está enviando una nota de aviso dirigida a pacientes a través de una notificación en la aplicación Dexcom One+ iOS para informarles del problema detectado y de las acciones a seguir.

La agencia pide a los pacientes que comprueben que ha recibido la nota de aviso de la empresa a través de una notificación en su aplicación 'Dexcom One+ iOS'. En caso de no haberla recibido, contacte con Dexcom para solicitarla. Verifique si la versión de 'software' de su aplicación es la versión afectada 1.2. Debido a los errores en los valores estimados de glucosa, la actualización de la versión 1.2 de la aplicación 'Dexcom One'+ para iOS es obligatoria.

Además, desde el 12 de junio de 2025 los usuarios ya no la pueden utilizar. Si aún tiene instalada la versión 1.2, actualice su aplicación para poder continuar usándola: Dentro de la aplicación, en 'Actualizar aplicación' se puede ir a la tienda de aplicaciones. Allí recomienda instalar la versión más reciente.