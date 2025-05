La hora a la que nunca hay que cenar si no quieres ir «directo al infarto», según un endocrino El experto asegura que las personas que trabajan en horario nocturno aumentan sobremanera su riesgo cardiovascular

La alimentación es esencial para mantener una vida sana. Pero, más allá de lo que uno come, también hay que prestarle mucha atención a cuándo lo come. Es decir, los horarios que elegimos para comer o cenar son muy importantes e influyen directamente en nuestro bienestar.

Así lo ha indicado el endocrino y divulgador Francisco Rosero quien, a través de sus redes sociales, ha compartido un vídeo en el que desvela cuál es la mejor hora del día para realizar esa última comida del día si no queremos ir «directos a un infarto».

«¿Cenar después de las 11 de la noche? Vas directo al infarto», ha desvelado el experto. «Trabajar de noche ya es mucho riesgo, pero comer tarde aumenta ese riesgo», ha explicado.

Para compartir tales afirmaciones, el experto se ha basado en un estudio publicado el pasado 8 de abril en la prestigiosa revista Nature Communications. «Un estudio reciente lo dejó claro. Los trabajadores que cenaban tarde incrementaban el riesgo cardiovascular. Los que comían de día, aunque trabajaran de noche, no se incrementaba el riesgo cardiovascular», ha dicho el experto.

La razón de todo ello es que, según Rosero, «cenar tarde afecta a factores cardiovasculares clave como la hipertensión arterial y la coagulación. Así que si tienes que trasnochar por trabajo o por cualquier cosa evita comer», ha añadido. «El día se hizo para comer y la noche para descansar o incluso si trabajas y no comes el riesgo cardiovascular no se va a aumentar».

Para terminar, el experto ofrece un «consejo adicional»: «Haz ejercicio durante el día, porque ayuda a compensar un poco el efecto inflamatorio del trabajo nocturno. Así que si eres trasnochador o trabajador nocturno no comas en la noche. Evita comer siempre. Eso sí, mantén una muy buena hidratación, sal a trabajar ya cenado y cuando salgas, desayuna muy bien con comida real».

