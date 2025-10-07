El Gobierno aprueba el uso del cannabis en medicamentos a través de un Real Decreto

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Real Decreto que autoriza el uso de medicamentos que contengan cannabis en su elaboración. Esta propuesta ... del Ministerio de Sanidad supone un hito sin precedentes. Se trata de la regulación de una fórmula medicinal que levanta controversia por sus posibles efectos. Dichos medicamentos estarán disponibles solo para personas que no encuentren solución en sus medicinas tradicionales y con problemas de salud muy concretos. Dolores crónicos, epilepsias severas o esclerosis múltiple son algunos de los ejemplos en los que se pondrá a prueba esta nueva alternativa.

Para un mayor control de los medicamentos que se distribuirán, el decreto incluye un registro gestionado por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios -con el objetivo de estar al tanto de la fórmula que llevan dichos tratamientos-. No podrá sobrepasar un cierto porcentaje de cannabis el producto y tendrá como requisito cumplir con una composición definida de THC y CBD, que en caso de superar el 0,2% supondrá una tasa de impuestos superior en todas sus fases, desde la fabricación hasta la venta.

A pesar de que el cannabis está fiscalizado internacionalmente, el texto del real decreto hace hincapié en que eixsten estudios científicos que reportan algunos beneficios para la salud. Es una sustancia capaz de lidiar con el dolor crónico y con la suficiente fuerza como para paliar vómitos producidos por quimioterapias o epilepsias refractarias. Pero las ventajas que ofrece estarán reguladas mediante indicaciones de uso para solo ser recetada en casos concretos y con pautas de dosificación que no deriven en adicción al fármaco. De esta manera se podrá poner en práctica el verdadero funcionamiento para incurrir en la dosis adecuada y así corregir o evolucionar la medicación.

La evolución del tratamiento también dependerá del servicio de farmacia hospitalaria y el médico prescriptor. Este supervisará la eficacia clínica y prevenir efectos adversos que pudiesen producirse. Se espera que esta norma entre en vigor ya mismo y las comunidades autónomas tengan acceso al control de distribución de los productos. Gracias a esto podrán establecer formas de adquisición del producto no presenciales, especialmente para aquellos que tengan barreras geográficas u otras limitaciones.

El Gobierno logra de esta forma un avance que hasta hace unos pocos años parecía impensable. Esta medida refuerza el compromiso por una medicina más personalizada y sustentada por los estudios científicos más modernos. Se trata del primer paso en la legalización de una sustancia que hasta ahora siempre fue perseguida. Aunque esto aún no es definitivo al tratarse de un Real decreto, desde el Ejecutivo y el ministerio de Sanidad sostienen que es la oportunidad de demostrar la fiabilidad y funcionamiento de los fármacos que contengan esta sustancia, antes de que se someta a la votación definitiva en el Congreso.