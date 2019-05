Un estudio valenciano trabaja con un hidrogel que simula el endometrio para aumentar las tasas de éxito de los tratamientos reproductivos Trabajadores en el laboratorio del IVI La investigación, con participación del IVI y la UPV, está en fase inicial y solo se ha llevado a cabo en conejos EUROPA PRESS Valencia Jueves, 9 mayo 2019, 14:17

Un hidrogel que simula el endometrio podría aumentar las tasas de éxito de los tratamientos reproductivos, según un trabajdo desarrollado por el doctor Hannes Campo, investigador de la Fundación IVI, como parte de su tesis doctoral, y dirigido por la doctora Irene Cervelló, experta en el área de Células madre y Bioingeniería de esta misma fundación.

El estudio, bajo el título 'Tissue-specific decellularized endometrial substratum mimicking different physiological conditions influences in vitro embryo development in a rabbit model', podría suponer una mejora importante en las tasas de éxito de los tratamientos de reproducción asistida, según ha informado el instituto en un comunicado.

De acuerdo con el IVI, las nuevas tecnologías de bioingeniería tienden hoy en día a integrar materiales lo más similares a lo que se puede encontrar en el propio cuerpo -no sintéticos- para ofrecer, mediante la medicina regenerativa, una cura a pacientes que presentan problemas en uno o varios de sus órganos.

El estudio fue publicado el pasado mes de marzo en 'Acta Biomaterialia', una de las revistas más prestigiosas y con mayor índice de impacto en el área de Bioingeniería.

«La investigación se basa en una técnica muy novedosa, consistente en crear un hidrogel a partir de un endometrio al que le hemos quitado todas las células, es decir, su material genético. Posteriormente, ya hecho el gel, hemos estudiado las aplicaciones que puede tener tanto in vitro -estudio ya publicado- como in vivo -estudio en curso-», ha descrito la doctora Cervelló.

El trabajo ha consistido en utilizar este hidrogel para recubrir las placas de cultivo donde se desarrollan los embriones hasta el estadio de blastocisto dentro de los incubadores. De esta forma, «se consigue desarrollar sobre él los embriones para que se sientan más cómodos sobre las proteínas de la matriz extracelular del endometrio, en vez de descansar directamente sobre el plástico de las placas de cultivo que se utilizan actualmente en los laboratorios», ha precisado.

Soporte natural similar

Este estudio ofrece por primera vez un soporte natural similar a los protocolos estándar y abre nuevas vías para poder utilizar soportes naturales mejorados en las técnicas de cultivo embrionario, pudiendo mejorar las tasas de desarrollo en un futuro.

«Y efectivamente, después de tres años de investigación y como podíamos suponer, los embriones que crecen con el soporte que nosotros hemos creado evolucionan y se desarrollan favorablemente, exactamente igual que los embriones in vitro en sus condiciones estándar más adecuadas. Futuramente esperamos poder optimizar esta técnica añadiendo al hidrogel vitaminas u hormonas que nos permitan mejorar la evolución embrionaria, es decir, la calidad a la que llegan los embriones, así como la capacidad de desarrollo de estos embriones», ha concretado la especialista.

Fase inicial en conejos

Esta investigación, en la que ha participado también la Universitat Politécnica de València (UPV), aún en una fase inicial, se ha llevado a cabo por el momento en conejos, lo cual no excluye su implementación posterior en humanos.

«Una de las ventajas de esta técnica es que, dado que hemos quitado todas las células y nos hemos quedado únicamente con un molde de endometrio formado por proteínas, estas se conservan en un alto grado entre especies, lo cual nos ofrece la posibilidad de realizar esta técnica entre especies», ha dicho.

El endometrio es la capa de mucosa encargada de la implantación embrionaria, por lo que estudiar sus aplicaciones fuera del útero para optimizar el medio de cultivo de los embriones sitúa la bioingeniería «como una vía prometedora para revolucionar la medicina reproductiva».

El equipo de la doctora Cervelló centrará en los próximos años sus esfuerzos en estudiar cómo puede ayudar el uso de este hidrogel intra-útero a regenerar el endometrio en pacientes con daños endometriales, haciendo posible lo que los tratamientos actuales de reproducción asistida no permiten.