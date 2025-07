Edgar Martí Rubio: «Nos centramos en la raíz del dolor y combinamos tecnología, experiencia y mucha empatía»

Suplementos Miércoles, 23 de julio 2025, 09:31 Compartir

Tratamientos personalizados, que van a la raíz del dolor y que ayudan a los pacientes. Esa es la propuesta de Utopía Clinique, una clínica de fisioterapia que nació en Gandia y que el pasado mes de marzo abrió su segunda clínica en la calle Félix Pizcueta de la ciudad de Valencia.

Utopía Clinique apuesta por transformar la forma en que entendemos y cuidamos nuestro cuerpo. Su origen surge de la experiencia directa con pacientes que no encontraban respuestas reales a sus dolencias crónicas o recurrentes en los modelos tradicionales de fisioterapia. Frente a esto, llega una clínica donde la atención es verdaderamente individualizada, basada en el diagnóstico avanzado, el uso de tecnología puntera y, sobre todo, el acompañamiento humano. Edgar Martí Rubio, lidera un equipo de profesionales que trabaja en «escuchar, comprender y tratar a cada caso como único». Utopía Clinique no es solo un lugar donde se trata el dolor, es un espacio donde se recupera la libertad de movimiento, la autonomía y el bienestar integral.

-¿Qué es lo que les motivó a poner en marcha el proyecto de Utopía Clinique?

-Después de trabajar muchos años fuera de España, nos hemos alimentado de muchas corrientes internacionales diferentes dentro de la fisioterapia. Hemos creado un espacio donde el dolor importase de verdad, donde las personas se sintieran acogidas, escuchadas y acompañadas, y que no fuera un centro más. Trabajamos mucho la idea de tener al paciente en el centro y ofrecerle, en un mismo lugar, diferentes especialistas de referencia. Trabajamos además de forma directa y coordinada con grandes referentes de la medicina en España: neurocirujanos, anestesistas, neurólogos o traumatólogos del más alto nivel. Esto lo hemos conseguido en centros relativamente pequeños, más cercanos y sin la necesidad de ser semihospitales más fríos o impersonales.

-¿A cuántos pacientes ayudan anualmente en Utopía Clinique?

-Cada año ayudamos con tratamientos puramente personalizados a más de 2.000 personas con tratamientos intensivos. Los pacientes ven cómo mejora su calidad de vida después de años sin solución. Además, atendemos a muchos otros pacientes con patologías que son mucho más solucionables y se resuelven rápidamente con sesiones individuales. También somos especialistas en acelerar procesos de recuperación complejos, especialmente en casos posquirúrgicos y recuperaciones de larga duración.

-¿Cómo se construye un tratamiento verdaderamente personalizado para cada caso?

-Lo principal es que no tenemos tratamientos en serie. Vemos al paciente, lo escuchamos y lo valoramos, vemos su caso a fondo y aplicamos un tratamiento con fisioterapia muy avanzada, técnicas de última generación combinadas con tecnología puntera a nivel mundial. Lo que buscamos es dar al paciente lo que necesita en cada momento.

Brainsway®, estimulación transcraneal profunda

-¿Qué perfil de personas llega a Utopía Clinique?

-Por norma general, son personas que están cansadas de vivir con dolor. Buscan recuperar movilidad, dejar medicación y recuperar calidad de vida o incluso la posibilidad de trabajar. Los pacientes muchas veces nos dicen que vuelven a ser ellos. Recientemente nos encontramos con una paciente de 94 años cuyo objetivo era salir al campo para poder ver sus hortalizas e ir al centro del pueblo. Nos llegan muchos pacientes de todas partes de España y del extranjero que se quedan varias semanas o meses en la ciudad para que les podamos ayudar.

-¿Cómo abordan los casos difíciles?

-No tratamos solamente el dolor o el síntoma. Esto es lo que se ha hecho generalmente y que se sigue haciendo en las unidades del dolor o en la medicina general, donde se busca paliar el dolor con fármacos. Nos centramos en la raíz del problema y combinamos tecnología, ciencia, experiencia y mucha empatía. Generalmente, son pacientes con mucho dolor y mucho tiempo de evolución, por lo que hay que escucharlos, entenderlos, estar con ellos, apoyarlos. Abordamos cada caso en su contexto de vida y siempre respetamos el objetivo del paciente. La diferencia es que aplicamos tratamientos intensivos en uno, dos o tres meses, en función de la patología del paciente, y los vemos prácticamente a diario o varias veces por semana, si es necesario.

-¿Qué diferencia a la resonancia terapéutica MBST del resto de tratamientos?

-Es una tecnología basada en resonancia magnética terapéutica y un dispositivo muy puntero en España, aunque se usa a nivel mundial y ha logrado grandes resultados para tratar la artrosis, osteoporosis y otras patologías degenerativas de columna. Nos apoyamos en esta tecnología para tratar dolores de espalda o articulares, ya sean hernias, ciáticas, protusiones o desgaste vertebral. La resonancia magnética terapéutica nos permite reducir el dolor y la inflamación y poder estimular la regeneración del tejido sin cirugía.

Ampliar Robotic ATT®, tracción lumbar y cervical en 3D.

-¿Qué otras apuestas por la tecnología destacaría dentro de los tratamientos de Utopía Clinique?

-Utilizamos dispositivos muy punteros como el Robotic ATT, que nos sirve para poder evitar la cirugía por hernia discal, tanto cervical como lumbar, y permite traccionar al paciente en muchos ejes diferentes para poder abordar justo la tracción donde está la hernia. Otra tecnología muy puntera que tenemos es la neuromodulación profunda o Brainsway, que nos permite estimular el área cerebral concreta en función de la patología del paciente para tratar el dolor crónico, ya que posibilita estimular el área cerebral que alberga ese dolor desde la parte más periférica. A veces hay que estimular el cerebro para hacer un pequeño reseteo y que el cuerpo interprete que el dolor no tiene porqué persistir. Además, usamos ecografía de alta resolución, fisioterapia invasiva ecoguiada y tecnología, logrando resultados más rápidos, duraderos y menos invasivos.

-¿Cómo se logra el equilibrio entre tecnología y trato humano?

-La tecnología para nosotros es una herramienta. La tecnología no es pulsar al 'play' y punto, hay que estar muy formado para usar ese tipo de tecnología pero lo que transforma de verdad es el trato y el cuidado humano. Eso no lo da ninguna máquina, lo dan las personas. Los terapeutas, auxiliares, administrativos… Todo el equipo de Utopía Clinique está volcado con el paciente y su evolución. Le vemos muchas veces, muchas horas y hacemos un seguimiento muy exhaustivo durante el tratamiento y también en el seguimiento posterior.

-¿Qué tipo de soluciones aporta Utopía Clinique a los problemas de columna?

-Los mayores problemas de columna los provoca la artrosis y el envejecimiento. También las hernias, en muchos casos con ciáticas, y la artrosis lumbar y cervical, que muchas veces conlleva rigidez. Hay mucho sedentarismo y evidentemente esto afecta a la calidad de vida. Aquí es dónde hacer un tratamiento integral e intensivo durante un tiempo tiene sentido para recuperar la calidad de vida que ha perdido el paciente.

-En marzo se inauguró la segunda sede de Utopía Clinique en la ciudad Valencia. ¿Qué supone esta apertura?

-Como valencianos y siendo de Gandia, sabemos que Valencia es una ciudad viva y activa que nos permite llegar a muchas personas que buscan algo diferente y eficaz sin perder ese trato humano. La ciudad estaba esperando, en cierta manera, nuestra llegada. Ya que muchos pacientes que viven en los pueblos de alrededor de Valencia se desplazaban a Gandia para realizarse este tipo de tratamientos. Ahora nos hemos acercado nosotros a ellos para facilitarles el desplazamiento y estar en pleno centro de Valencia. Además, esta nueva localización nos permite recibir fácilmente a pacientes de otros lugares, gracias a su buena conexión nacional e internacional.

-¿Qué podría animar a una persona que vive con dolor a que conozca los tratamientos que puede ofrecerle Utopía Clinique?

-Aunque una persona lleve muchos años con dolor, no tiene porqué resignarse a esa situación. No hay que aguantar y seguir tirando hasta que un día llegue una posible cirugía, ya que existen soluciones reales. Necesitas un lugar adecuado que entienden bien tu problema y que reme contigo y no se rinda. En Utopía Clinique somos parte del equipo del paciente y le ayudamos a que salga de esa situación de dolor en la que se encuentra.