Dolor de cabeza: ¿ibuprofeno o paracetamol? Para qué sirven y cuándo tomarlos Muchas personas piensan que son lo mismo cuando en realidad son medicamentos totalmente diferentes LAS PROVINCIAS Domingo, 24 marzo 2019, 08:06

¿Ibuprofeno o paracetamol? Es la eterna duda cuando nos duele la cabeza o el cuerpo y vamos a tomar un analgésico. Ambos son de uso muy frecuente en nuestra sociedad, por lo que son muchas las personas que piensan que son lo mismo cuando en realidad son medicamentos totalmente diferentes y que por tanto funcionan de manera distinta.

Como primer rasgo diferencial, el ibuprofeno es antiinflamatorio mientras que el paracetamol no lo es. Esto quiere decir que deberemos escoger cual tomar según convenga a nuestra dolencia, si necesitamos bajar una inflamación o no.

Antes de nada, es importante tener en cuenta que lo mejor es tomar estos medicamentos con receta médica.

Qué es y para qué se usa el paracetamol

El parecetamol es un analgésico y antipirético, o lo que es lo mismo, se usa para reducir el dolor y la fiebre. Su uso debe aplicarse a los dolores típicos como el dolor de cabeza, de muelas, y aquellos que vienen acompañados de fiebre.

Tiene efectos secundarios mínimos, por lo que su uso es seguro tanto en adultos como en niños. Para alcanzar la toxicidad se necesitarían una 10 veces la dosis normal recomendada.

Puede tomarse de forma segura junto con otros medicamentos y antibióticos.

Necesita entre 45 y 60 minutos para ser efectivo tras la primera dosis, por lo que si lo tomamos debemos ser pacientes y esperar antes de decidir tomar otra dosis. Su efecto tiene una duración de unas 4 horas.

El paracetamol no afecta ni lesiona el estómago, pero si puede ser delicado en altas cantidades para el hígado, algo a tener en cuenta por personas que tengan problemas con este órgano.

Ibuprofeno: cuándo tomarlo

El ibuprofeno es un antiinflamatorio no esteroideo, es decir, puede usarse en casos en los que el dolor está asociado a inflamaciones o lesiones corporales. También en los casos de situaciones con fiebre alta.

El ibuprofeno es más eficaz en dolores musculares donde el factor clave es la inflamación.

Al contrario que el paracetamol, puede tener efectos secundarios negativos como malestar estomacal y debe tomarse junto a alimentos por sus efectos a nivel del estómago.

Sus efectos se notan a partir de los 30 minutos de la ingesta, y pueden duarar hasta 6 horas después.

También hay que tener en cuenta que si hemos de tratar dolor por lesiones abiertas, el ibuprofeno no es conveniente puesto que puede interactuar con el sistema de coagulación sanguínea, dando lugar a que pacientes con heridas o grandes hemorragias no se curen correctamente. El paracetamol no tiene efectos a este nivel, por lo que es más aconsejable en estos casos.